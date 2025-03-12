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Ticaret Bakanı Bolat, ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi

- "Altın ve doğal gaz fiyatlarında küresel koşullar kaynaklı artışlara rağmen cari işlemler hesabındaki olumlu ve dengeli seyir korunmaktadır" - "Ticarette artan korumacı eğilimler, Avrupa Birliği'ndeki zayıf ekonomik görünüm ve belirsizliğin hakim olduğu küresel konjonktürün de etkisiyle cari işlemler açığının 2025 yılı genelinde yukarı yönlü seyredeceği beklenmekle birlikte GSYH içindeki payının tarihsel ortalamanın altında kalmaya devam edeceği öngörülmektedir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mart 2025 12:47, Son Güncelleme : 12 Mart 2025 12:48
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Ticaret Bakanı Bolat, ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, altın ve doğal gaz fiyatlarında küresel koşullar kaynaklı artışlara rağmen cari işlemler hesabındaki olumlu ve dengeli seyrin korunduğunu bildirdi.

Bolat, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ocak ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ocak itibarıyla yıllık cari işlemler açığının 11,5 milyar dolar düzeyinde olduğunu aktaran Bolat, "Altın ve doğal gaz fiyatlarında küresel koşullar kaynaklı artışlara rağmen cari işlemler hesabındaki olumlu ve dengeli seyir korunmaktadır." ifadesini kullandı.

Bolat, 2023'te 39,9 milyar dolar olan yıllık cari işlemler açığının geçen yıl 10 milyar dolara gerilediğini, açığın Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içindeki payının 2,8 puan azalarak yüzde 0,8'e düştüğünü hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Küresel ekonomide yaşanan belirsizlik ve zorluklara rağmen ocak ayında yüzde 5,8 ile güçlü ihracat artışı kaydedilmiştir. Geçen yıl ocak ayında 2,3 milyar dolar olan cari işlemler açığı bu yıl ocak ayı itibarıyla 3,8 milyar dolar seviyesindedir. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ocakta 2,4 milyar dolar fazla vermiştir. Yıllıklandırılmış bazda hizmet ihracatı güçlü seyrini devam ettirerek ocakta 115,7 milyar dolara yükselmiştir. Bakanlığımızca uygulanan mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik desteklerle yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı toplamı ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artarak 378,7 milyar dolara yükseldi."

- "Kararlılıkla çalışmalarımıza devam etmekteyiz"

Ocakta dış ticaret açığı yüzde 21,9 artışla 7,5 milyar dolara yükselirken, ihracatın ithalatı karşılama oranının 2,6 puan düşüşle yüzde 73,7'ye gerilediğini bildiren Bolat, "Altın ve enerji hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 93,6 olarak gerçeklemiştir. Hizmet ihracatı, ocakta yıllıklandırılmış bazda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 artarak 115,7 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaşmıştır." ifadesini kullandı.

Bolat, seyahat gelirlerinin bu dönemde yıllıklandırılmış bazda 56,4 milyar dolara, taşımacılık gelirlerinin de 40,1 milyar dolara yükseldiğine dikkati çekti.

Mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin etkisiyle 2024'te cari işlemler açığında önemli gerileme kaydedildiğini vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"Ticarette artan korumacı eğilimler, Avrupa Birliği'ndeki zayıf ekonomik görünüm ve belirsizliğin hakim olduğu küresel konjonktürün de etkisiyle cari işlemler açığının 2025 yılı genelinde yukarı yönlü seyredeceği beklenmekle birlikte GSYH içindeki payının tarihsel ortalamanın altında kalmaya devam edeceği öngörülmektedir. Bu kapsamda dış talep bileşeninin makro ekonomik istikrarı desteklemeyi sürdüreceği değerlendirilmektedir. Bakanlık olarak bu tabloyu desteklemek ve ekonomimizin büyüme hedeflerine katkı sağlamak için kararlılıkla çalışmalarımıza devam etmekteyiz."

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