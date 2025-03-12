Bakan Tunç'tan Af Yasası Hakkında Açıklama
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni yargı paketiyle ilgili af yasası iddialarını yalanladı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Mart 2025 12:47, Son Güncelleme : 12 Mart 2025 12:51
Genel ve Kısmi Af Çıkacak mı? Bakan Tunç'tan Açıklama Geldi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Af Yasası Hakkında Açıklama
Yeni yargı paketinde AK Parti'nin üzerinde çalıştığı iddia edilen "af yasası"na ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Mahkum yakınları genel ya da kısmi af olup olmayacağını merakla beklerken, Bakan Tunç, "Af söz konusu değil" diyerek iddialara noktayı koydu.