Bakan Tunç'tan Af Yasası Hakkında Açıklama

Genel ve Kısmi Af Çıkacak mı? Bakan Tunç'tan Açıklama Geldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Af Yasası Hakkında Açıklama

Yeni yargı paketinde AK Parti'nin üzerinde çalıştığı iddia edilen "af yasası"na ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Mahkum yakınları genel ya da kısmi af olup olmayacağını merakla beklerken, Bakan Tunç, "Af söz konusu değil" diyerek iddialara noktayı koydu.