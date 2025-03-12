Türkiye ve Güney Kore'den Kamu Alımlarında Yeni İşbirliği

Kamu İhale Kurumu (KİK), Güney Kore Kamu Alımları Servisi (PPS) ile işbirliği için mutabakat zaptı imzaladı. KİK'den yapılan açıklamaya göre, Kurum İkinci Başkanı ve Kurul Üyesi Mehmet Bıçkıcı başkanlığındaki heyet, Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen Uluslararası Kamu Alımları Çalıştayı'na (IPPW 2025) katıldı. Çalıştayda, Türkiye adına yapılan sunumda Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) tanıtılarak, KİK'in yapay zeka destekli uygulamalarına ilişkin bilgi verildi.

Mutabakat Zaptı ve İşbirliği Hedefleri

Etkinlik kapsamında, KİK ile PPS arasında mutabakat zaptı da imzalandı. İşbirliğiyle kamu alımları alanında karşılıklı deneyim paylaşımı ve kapasite gelişimi için stratejik çerçevenin oluşturulması hedeflendi. İki kurum, uzman değişimi ve insan kaynağı kapasitesinin geliştirilmesine yönelik programları hayata geçirerek, eğitim programları ve çalıştay gibi ortak etkinlikler düzenleyecek.

İş Dünyası ve Tedarikçilere Yönelik Planlar

İki ülke iş dünyası arasında etkileşimi artırmak amacıyla tedarikçilere yönelik bilgilendirme oturumları düzenlenecek.

İşbirliği platformlarının oluşturulması amaçlanıyor.

Mutabakat zaptıyla birlikte kamu alımlarında şeffaflık, rekabetçilik, hesap verebilirlik ve etkin kaynak kullanımı ilkeleri doğrultusunda, her iki ülkenin kamu alımları sistemlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Son Derece Önemli Bir Adım

Bıçkıcı, imza töreninde yaptığı konuşmada, iki ülke arasında uzun yıllara dayanan dostane ilişkilerin bu işbirliğiyle yeni bir ivme kazandığını bildirdi. İşbirliğinin önemine dikkati çeken Bıçkıcı, "Mutabakat zaptı, Türkiye'nin elektronik kamu alımları sisteminin gelişimi açısından son derece önemli bir adımdır. Güney Kore ile yürütülecek ortak çalışmaların, kamu alımlarında dijitalleşme ve yapay zeka destekli sistemlerin yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



