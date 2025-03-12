İngiltere'deki FETÖ Yapılanması: Gizli Kasalar ve Şirketler

Dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren FETÖ'nün Avrupa yapılanmasının temelini oluşturan ülkelerden biri İngiltere'dir. FETÖ'nün 90'lı yıllardan itibaren giderek büyüyen bir yapılanmaya sahip olduğu İngiltere, 15 Temmuz darbe girişiminden önce çeşitli örgüt yöneticilerinin de kaçtığı ülkelerden biri olmuştur.

FETÖ Firarilerinin İngiltere'ye Kaçışı

KHK ile kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın eski başkanı firari FETÖ'cü Mustafa Yeşil, Koza Altın'ın eski patronu FETÖ firarisi Akın İpek, örgütün Kuzey Irak görevlisi olan Talip Büyük, FETÖ'nün gizli kasası ve iki numarası olan Mustafa Özcan ve ortağı Ali Çelik, Bank Asya'nın eski genel müdürü Ahmet Beyaz gibi FETÖ'nün önde gelen isimleri İngiltere'ye firar edenler arasında yer alırken, İngiltere'de bu isimler haricinde çok sayıda vatandaşlık ve oturum izni alan FETÖ mensubu bulunmaktadır. İngiltere'de 200 bin sterlin değerinde yatırım yaparak "girişimci" ya da 2 milyon sterlin değerinde yatırım yaparak "yatırımcı vizeleri" ile 45 günde oturum hakkı elde edilebilirken, 6 yılın sonunda ise yatırım yapanlar İngiltere vatandaşı olma hakkına sahip olabiliyor. Londra'ya firar eden FETÖ'cüler de "girişimci"lik üzerinden oturum ve sonrasında da vatandaşlık alabilme hakkını fırsata çevirmiştir. Firari örgüt yöneticileri, mahrem imamlar ve ailelerinin oturum ve vatandaşlık alabilmesi için örgütün maddi finansmanıyla şirketler açtılar.

Tek Adreste Onlarca Şirket

İngiliz hükümetinin kayıtlarında, FETÖ firarilerinin oturum ve vatandaşlık alabilmek için Londra'da aynı adresler üzerine yüzlerce şirket açtıkları yer alıyor. FETÖ'cüler bir adres üzerinden birçok şirket açarak İngiltere'de oturum ve vatandaşlık hakkı elde ederken, aynı adresler üzerinden yüzlerce firari FETÖ mensubunun bilgilerine ulaşmak da mümkün. FETÖ'cülerin şirket açmak için kullandığı adreslerden birisi 244 Chase Road, London, England, N14 6HH'dir. Dışarıdan bakılınca standart 2 katlı bir İngiliz evi gibi gözüken dairenin adresine kayıtlı birçok şirket bulunuyor. FETÖ'nün en tanınan isimlerinden olan Mustafa Yeşil, Ahmet Beyaz, Tarık Toros, Özcan Keleş, İsmail Sezgin gibi isimlerin şirketleri bu adrese kayıtlıyken, aynı adrese kayıtlı daha birçok ismi bilinen FETÖ'cünün şirketi bulunuyor. FETÖ'cülerin açtıkları şirketleri için kullandığı bir diğer adres de Suite 1, 596 Green Lanes, Palmers Green, London, United Kingdom, N135RY adresidir. Bu adreste ise Mustafa Özcan ve İsmet Aksoy gibi örgütün tepe yöneticilerinin yanı sıra yine çok sayıda mahrem imamın adına kayıtlı şirketleri bulunuyor.

Örgütün Para Kasaları

Fetullahçı Terör Örgütü'nün yıllarca "himmet" adı altında topladığı paralardan ve gelirlerinden ayırdığı önemli bir miktar paranın olduğu biliniyor. Ancak, bu paranın miktarı ve nerede olduğu hep tartışma konusu olmuştur. Bu paralar ise örgütün para kasası olarak anılan çeşitli yöneticilerin ve aile üyelerinin Londra'daki şirketlerinde işletiliyor. Örgütün paralarını kontrol etmek ve çeşitli yatırımlarda çalıştırmak için İsmet Aksoy, Mustafa Yeşil, Mustafa Özcan, Talip Büyük, Ahmet Beyaz, Ali Çelik, Şerif Ali Tekalan gibi isimlerin kendileri ya da çocukları üzerine açılmış çok sayıda gerçek şirketleri de bulunuyor. Öte yandan Şerif Ali Tekalan'ın oğlunun da Londra'da emlak yatırım şirketi bulunuyor.Talip Büyük ve Ali Çelik'in Londra'da hem kendilerine hem de oğullarına ait şirketleri var. KHK ile kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın eski başkanı firari FETÖ'cü Mustafa Yeşil'in de hem kendine hem de çocuklarına ait Londra'da ayrı ayrı şirketleri mevcut. Örgüt üyelerinin örgüte ait yatırımları gayrimenkul sektöründe ve düşük riskli finans piyasalarında değerlendirdiği bilinirken, örgütün parasının miktarının büyüklüğü ise bilinmezliğini koruyor.(ALİ-CC-Y)



