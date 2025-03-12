Hemşire eşini satırla katleden kocanın ifadesini ortaya çıktı

Motosiklet Sürücüleri İçin Yeni Cezalar Yolda
Motosiklet Sürücüleri İçin Yeni Cezalar Yolda
2 öğrencisini taciz eden öğretmen tutuklandı
2 öğrencisini taciz eden öğretmen tutuklandı
Şehirlerarası otobüs terminallerinde fahiş fiyat denetimi
Şehirlerarası otobüs terminallerinde fahiş fiyat denetimi
Bayram İkramiyesinde Artış Olacak mı?
Bayram İkramiyesinde Artış Olacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İmralı heyetine randevu veririm
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İmralı heyetine randevu veririm
Bakan Tunç'tan Af Yasası Hakkında Açıklama
Bakan Tunç'tan Af Yasası Hakkında Açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan Beyaz Far Yasağı Düzenlemesi
İçişleri Bakanlığı'ndan Beyaz Far Yasağı Düzenlemesi
Doğum Yardımı Düzenlemesi TBMM'ye Sunuldu!
Doğum Yardımı Düzenlemesi TBMM'ye Sunuldu!
Erkek çalışana mobbing ve şiddet giderek artıyor
Erkek çalışana mobbing ve şiddet giderek artıyor
Otobüslerde Aile Yılı İndirimi Başlıyor
Otobüslerde Aile Yılı İndirimi Başlıyor
Taşıt kredilerine yeni düzenleme
Taşıt kredilerine yeni düzenleme
12 dişi sökülmüş boynu kesilmişti, Polis, 5 Yıllık Çözdü
12 dişi sökülmüş boynu kesilmişti, Polis, 5 Yıllık Çözdü
VDK'dan 14 yeminli mali müşavir hakkında suç duyurusu
VDK'dan 14 yeminli mali müşavir hakkında suç duyurusu
25 ilde siber suç operasyonu: 76 gözaltı
25 ilde siber suç operasyonu: 76 gözaltı
12 Mart 2025 Hava Durumu: Pus ve Sis Bekleniyor
12 Mart 2025 Hava Durumu: Pus ve Sis Bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Başbakanı Tusk'ı kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Başbakanı Tusk'ı kabul edecek
CHP ve MHP Arasında 'Terörsüz Türkiye' Gerginliği
CHP ve MHP Arasında 'Terörsüz Türkiye' Gerginliği
Sağlık Bakanlığı 2025 Kura Atama Başvuruları Başladı
Sağlık Bakanlığı 2025 Kura Atama Başvuruları Başladı
Motosikletli yunus timi otomobille çarpıştı: 2 polis yaralandı
Motosikletli yunus timi otomobille çarpıştı: 2 polis yaralandı
Başkan Atçı: Vergi Davalarına Görüş Bildirme Projesi hayata geçirildi
Başkan Atçı: Vergi Davalarına Görüş Bildirme Projesi hayata geçirildi
Yönetmelik değişti: Binalara şarj istasyonu, atık su kurulumu geliyor
Yönetmelik değişti: Binalara şarj istasyonu, atık su kurulumu geliyor
TBMM'de Siber Güvenlik Kanunu'nun 14. maddesi kabul edildi
TBMM'de Siber Güvenlik Kanunu'nun 14. maddesi kabul edildi
Sağlık Bakanlığı sınav takvimi yakında açıklanacak
Sağlık Bakanlığı sınav takvimi yakında açıklanacak
Bakan Uraloğlu açıkladı: Ankara-İzmir arası 3.5 saate düşecek
Bakan Uraloğlu açıkladı: Ankara-İzmir arası 3.5 saate düşecek
Erdoğan'dan SDG ve Suriye anlaşmasına dair ilk açıklama
Erdoğan'dan SDG ve Suriye anlaşmasına dair ilk açıklama
9 yaşındaki Aras'ın protez bacaklarına haciz geldi
9 yaşındaki Aras'ın protez bacaklarına haciz geldi
'Suriye'de alevi aile hedef alındı' iddiası asılsız çıktı
'Suriye'de alevi aile hedef alındı' iddiası asılsız çıktı
Yargıtay onadı: Habersiz fotoğraf paylaşımına hapis cezası
Yargıtay onadı: Habersiz fotoğraf paylaşımına hapis cezası
Belediyeden DHKP/C'ye finansman iddiası: Gözaltı sayısı 34'e yükseldi
Belediyeden DHKP/C'ye finansman iddiası: Gözaltı sayısı 34'e yükseldi
Havalar ısınıyor! 'Kocakarı soğukları' bu yıl yaşanmayacak
Havalar ısınıyor! 'Kocakarı soğukları' bu yıl yaşanmayacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Hemşire eşini satırla katleden kocanın ifadesini ortaya çıktı

Antalya'da kendisi gibi hemşire olan 2 aylık eşi Sevcan Demir Sakman'ı (26) satırla öldüren Halit Can Sakman (26), tutuklandı. Halit Can Sakman'a bir süre önce kişilik bozukluğu teşhisi konulduğu, bu nedenle tedavi görüp ilaç kullandığı öğrenildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Mart 2025 13:02, Son Güncelleme : 12 Mart 2025 15:06
Yazdır
Hemşire eşini satırla katleden kocanın ifadesini ortaya çıktı

Olay, 9 Mart'ta saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi 6579 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Her ikisi de özel hastanede hemşire olarak çalışan 2 aylık evli Halit Can ve Sevcan Demir Sakman çifti, öğle saatlerinde maddi problemler nedeniyle tartıştı. Halit Can Sakman akşam saatlerinde eve geldiğinde çift arasında yine tartışma çıktı. Halit Can Sakman, kendisine bıçakla saldırdığını öne sürdüğü Sevcan Demir Sakman'a satırla vurdu.

ÖLDÜRÜP, SATIRI BOĞAZINDA BIRAKTI

Bağrışma ve gürültü seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekibi, Sevcan Demir Sakman'ı kanlar içinde yerde hareketsiz buldu. Karnında ve boğazında kesi bulunan Sakman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Halit Can Sakman'ın eşini öldürdüğü, ardından satırı, boğazının üzerine bıraktığı saptandı. İncelemenin ardından Sakman'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Satırla öldürülen hemşirenin babası: Evliliklerine izin vermemiştim

Halit Can Sakman evde Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu. Boynunda ve elinde kesik olan Sakman, Antalya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Polisin olay yeri incelemesinde, yerde birinin sapı kırık, 2 bıçak olduğu belirlendi. İşlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen Sevcan Demir Sakman'ın cenazesi, Hatay'a götürülerek toprağa verildi.

EMNİYET İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Halit Can Sakman'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde; maddi problemler nedeniyle zaman zaman tartıştıklarını söyleyen Sakman, olay günü kıskançlık krizi yaşadıklarını aktardı. Eşinin kendisini beğenmeyip başka erkeklerle kıyasladığını öne süren Sakman, "Eşim bana bıçakla saldırınca mutfağa gittim. Elime ne aldığımı hatırlamıyorum. Ben de karşılık verdim" dedi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Halit Can Sakman, 'Eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Yeniden hastaneye götürülen Sakman, tedavisi tamamlandıktan sonra cezaevine teslim edilecek.

Diğer yandan Halit Can Sakman'a bir süre önce kişilik bozukluğu teşhisi konulduğu, bu nedenle psikolojik tedavi gördüğü ve ilaç kullandığı öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber