Naci Görür: Çok sıkıştı, deprem bekliyoruz
Deprem Bilimci Naci Görür, Hakkari'de beklenen depremle ilgili önemli uyarılarda bulundu. Irak'ta yaşanan 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklamalar yaptı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Mart 2025 13:03, Son Güncelleme : 12 Mart 2025 13:07
Deprem Bilimci Naci Görür'den Uyarı: Hakkari'de Deprem Bekliyoruz
Irak'ta Gerçekleşen Deprem ve Etkileri
Deprem Bilimci Naci Görür, Irak'ın Erbil kentinde meydana gelen ve Hakkari'de de hissedilen 4,8 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.
AFAD'ın Açıklaması
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.03'te merkez üssü Irak'ın Erbil kentine bağlı Mergasur ilçesinde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin Derinliği ve Hissedilen Bölgeler
- Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
- Deprem, Hakkari, Bitlis ile Şırnak'ın Uludere ve Cizre ilçelerinde de hissedildi.