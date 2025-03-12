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Çarpışan otomobil ile minibüs takla attı

Rize'nin Pazar ilçesinde çarpışan minibüs ve otomobil refüje çıkıp, takla attı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Mart 2025 13:37, Son Güncelleme : 12 Mart 2025 13:39
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Çarpışan otomobil ile minibüs takla attı

Kaza, saat 09.00 sıralarında ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi.

Rize'den Trabzon yönüne ilerleyen plakası ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen minibüsün aynı yöndeki otomobile çarptı. Araçlar, refüje çarpıp takla attı. Yolda ters dönen araçlardaki sürücüler kendi imkanları ile çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolda güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü olarak sağladı. Araçların kaldırılması sonrası yol yeniden ulaşıma açılırken, sürücüler kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, yolda hızla ilerleyen minibüsün otomobile çarptığı, her iki aracın da kontrolden çıktığı anlar yer aldı.

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