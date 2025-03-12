Yasaklı ırk köpek gezdiren kişiye 76 bin lira ceza

Valilikten yapılan açıklamayan göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Karaer Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir kişinin, ağızlıksız şekilde yasaklı ırk köpek gezdirdiği tespit edildi.

Sahiplendirme belgesi bulunmayan, yasaklı ırk ve çipsiz olduğu tespit edilen köpek, barınağa teslim edilmek üzere Gümüşhane Belediyesi görevlilerince muhafaza altına alındı.

Pitbull cinsi köpeği gezdiren Ö.C'ye, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçu kapsamında 76 bin 173 lira ceza kesildi.