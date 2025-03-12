Genç mühendisin fabrikadaki acı ölümü: Makinenin içine düştü
Bursa'da krom fabrikasında makinenin içine düşen 33 yaşındaki mühendis Çağrı Baş yaşamını yitirdi. Genç mühendisin eşinin de 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Mart 2025 14:41, Son Güncelleme : 12 Mart 2025 14:42
Bursa'nın Orhaneli ilçesi Gümüşpınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir krom fabrikasında çalışan mühendis Çağrı Baş, kırma-eleme bölümündeki makinenin içine düştü.
İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Baş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Eşinin 7 aylık hamile olduğu belirtilen Çağrı Baş'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.