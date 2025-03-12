Genç mühendisin fabrikadaki acı ölümü: Makinenin içine düştü

Eşinin 7 aylık hamile olduğu belirtilen Çağrı Baş'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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