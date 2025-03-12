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Maliye, Vergi Matrahı Eksik Beyanlarına 80 Milyar Lira Ceza Kesecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılında 78 bin mükellefin 160 milyar liralık vergi matrahını eksik beyan ettiğini tespit etti. Ceza tutarı 80 milyar lirayı aşacak.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 12 Mart 2025 15:31, Son Güncelleme : 12 Mart 2025 15:31
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Maliye, Vergi Matrahı Eksik Beyanlarına 80 Milyar Lira Ceza Kesecek

Maliye, 2024 yılında mükelleflerin yaklaşık 160 milyar liralık vergi matrahını eksik beyan ettiğini belirledi. Bu kapsamda binlerce işletmeye 80 milyar lira ceza kesilmesi bekleniyor.

Vergi Denetim Kurulu'nun Tespitleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), geçen yıl birçok işletmenin vergi matrahını eksik beyan ettiğini belirledi. VDK verilerine göre, geçen yıl gerçekleştirilen vergi incelemeleri neticesinde farklı sektörlerdeki 78 bin 187 mükellefin 159,8 milyar liralık vergi matrahını eksik beyan ettiği belirlendi.

Sektörel İncelemeler

Bu kapsamda, eğitimden imalata, inşaattan kültür-sanata, bilgi ve iletişimden tarıma kadar birçok sektörde vergi incelemesi gerçekleştirildi.

İmalat Sektörü İlk Sırada

İncelemeler sonucu en çok matrah farkı bulunan sektör yaklaşık 43,9 milyar lirayla imalat oldu. Bunu 43,3 milyar lirayla toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı izledi. Bu sektörlerin ardından finans ve sigorta faaliyetlerindeki mükelleflerin 25,3 milyar lirayı aşkın vergi matrahını eksik beyan ettiği görüldü.

  • 4'üncü sırada yaklaşık 9,9 milyar lirayla inşaat
  • 5'inci sırada 6,2 milyar lirayla gayrimenkul faaliyetleri

Toplamda 80 Milyar Lira Ceza Kesilecek

Mükelleflere geçen yıl 80,4 milyar lirayı aşkın ceza kesilmesi beklenirken, sektörlere kıyasla ilk sırada toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı yer aldı. Bu sektördeki mükelleflere kesilmesi öngörülen ceza tutarı 37,1 milyar lirayı geçti. Böylece, sektör için öngörülen ceza tutarı, toplamın yarısına yakınını oluşturdu. Bu sektördeki mükellefler için tarhı istenilen vergi tutarı (vergi alacağı) da 15,8 milyar liraya yaklaştı.İmalat sektöründe de 18,6 milyar liralık ceza kesilmesi önerilirken, tarhı istenen tutar 9 milyar lira oldu. İnşaat alanında yaklaşık 6,1 milyar lira, finans ve sigorta faaliyetlerinde 4,8 milyar lira ceza kesilmesi önerilirken, bu sektörler için tarhı istenen vergi tutarları sırasıyla 2,8 milyar lira ve 4,6 milyar lira olarak kayıtlara geçti.


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