Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

Süper Lig'in 29 ve 30. hafta programı şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 29. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 29 Mart Cumartesi, 30. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ise 6 Nisan Pazar günü oynanacak.

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