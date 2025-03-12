Şikayetler haklı çıktı! O ilde içme suyunda petrol bulundu

Karaman'da birçok vatandaş, içme ve şebeke sularının petrol koktuğu iddiasında bulundu.

Karaman İl Sağlık Müdürlüğü Açıklaması

Karaman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada iddialar doğrulandı. Karaman Merkez İlçe şehir merkezine su sağlayan ana şebekeye bağlı depodan alınan ve Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı'nda değerlendirilen numunenin analiz sonuçlarında petrol hidrokarbonları bulundu.

"Yönetmelikte belirtilen şartlara göre uygunsuz olduğu tespit edilmiştir."





Su Kullanımı Uyarısı

"SADECE TEMİZLİK AMACIYLA KULLANIN"Gerekli tedbirlerin alınması için belediyeye yazı gönderildiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Analiz sonuçları normale dönünceye kadar Karaman İli Merkez İlçe şebeke suyu sadece genel temizlik ve hijyen amacıyla kullanılabilecektir. Ancak, içme suyu, gıda hazırlığı (yemek, çay vb.) veya ağız hijyeni için kesinlikle kullanılmaması gerekmektedir."