Tiktok fenomeni cinayetinde 4 gözaltı

Olay, dün akşam saatlerinde Madran Mahallesi Kale mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında otomobilin yanında bir kadını kanlar içerisinde gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 4 çocuk annesi Meltem Menteşeli'nin (35) hayatını kaybettiğini tespit etti. Tiktok fenomeni olduğu ortaya çıkan kadının cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

4 şüpheli gözaltına alındı

Olayın ardından çok yönlü soruşturma başlatan Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve JASAT ekiplerince, T.A. (40), B.G. (38), F.Ö. (42) ve Meltem Menteşeli'nin eşi R.M. (40) gözaltına alındı. Şüphelilerden firar durumda olan M.E.'nin (38) ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.