Ankara'da taciz iddiası: Genç kadın şüpheliyi polise teslim etti
Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşanan olayda, E.G. adlı genç kadın, kendisine tacizde bulunduğunu iddia ettiği M.E.'yi yakalayıp polise teslim etti. Çevredeki vatandaşlar da duruma tepki gösterdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Ankara'da, E.G. (19) caddede yürürken kendisine tacizde bulunduğunu iddia ettiği M.E.'yi (64) yakalayıp, polise teslim etti.
Olayın Detayları
Olay, saat 14.00 sıralarında, Altındağ ilçesi Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. E.G., iddiaya göre, caddede yürürken kendisini takip edip tacizde bulunan M.E.'yi fark etti.
E.G.'nin Müdahalesi
E.G., M.E.'yi yakalayıp bağırarak çevredekilerden polis çağırmasını istedi. E.G., şüpheliyi montundan tutup, polis ekibinin geleceği noktaya doğru götürdü. Çevrede toplananlar da şüpheliye tepki gösterdi.
Polis Müdahalesi ve Soruşturma
Şüpheli, bölgeye gelen polis ekibi tarafından gözaltına alındı. E.G.'nin, M.E.'yi polis noktasına götürmesi ve çevrede toplananların tepkileri, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA) FOTOĞRAFLI