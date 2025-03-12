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Çorum'da İnşaat Mühendisinin Usulsüzlükleri İçin Müfettiş Talebi

Çorum Valisi Ali Çalgan, kentteki inşaat projelerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarını değerlendirdi ve müfettiş talebinde bulunduklarını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mart 2025 17:58, Son Güncelleme : 12 Mart 2025 17:59
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Çorum'da İnşaat Mühendisinin Usulsüzlükleri İçin Müfettiş Talebi

Çorum Valisi Ali Çalgan, kentte bir inşaat mühendisinin inşaat projelerinde usulsüzlük yapmasıyla ilgili müfettiş talep ettiklerini söyledi. Çalgan, Valilik toplantı salonunda düzenlenen basın toplantısında, inşaat projelerinde usulsüzlük yapılmasının birkaç boyutunun bulunduğunu, her boyutuyla ilgili ihmal edilmeksizin gerekenlerin yapılmakta olduğunu dile getirdi.

Usulsüzlük Yapan Mühendis Adalete Teslim Edildi

İlk boyutta usulsüzlük yapan mühendisin tespit edilip adalete teslim edildiğini ve tutuklandığını belirten Çalgan, "İkincisi bu ihmal, bu usulsüzlük ortalama bir ihtimamla, dikkatle, sağlıklı şekilde görev yapmakla tespit edilebilir miydi noktası var. Bu da olayın kamu görevlilerinin sorumluluğuyla ilgili boyutu demektir. Bir de buna bakmak durumundayız, buna da bakılacak. Bu konuyla ilgili müfettiş talebimiz oldu. İnşallah en kısa zamanda müfettişler gelip buna da bakacaklar." dedi.

Mühendisin Projeleri ve Usulsüzlük Tespiti

Mühendisin Çorum'da hangi binaların projesini çizdiğinin tespit edilmesinin de ayrı bir boyutta ele alındığını dile getiren Çalgan, "Şimdiden başlandı, süratle tespit edilecek bağımsız bilirkişilerce. Çünkü bu kişilerin yaptığı bütün projelerde bu hileyi yapmaları düşük bir ihtimal. Bir kısmını doğru yapmış olma ihtimalleri de var. Önce hangi projelerde usulsüzlük var o tespit edilecek, sonra da bina sıhhati açısından önemli bir aciliyeti, güvenlik problemi yaratıp yaratmadığı noktasında bilirkişiler kararlaştıracaklar." diye konuştu.

Dava Süreci ve Titiz Çalışmalar

Çalgan, bu aşamadan sonrasının müteahhit, mühendis ve binayı satın alanlar arasında dava konusu yapılabileceğini söyledi. Konuya ilişkin titiz bir çalışma yürütüldüğünün altını çizen Çalgan, şunları kaydetti:

"Bu olay meydana geldiğinden beri belediye başkanımızla beraber hangi binalarda bu kişinin müellifi olduğu, projelerin hangilerinin olduğunun tespitini yaptık. Müfettiş talebinde bulunduk ve ilgili mühendis hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Sevimsiz, insanı üzen bir hadise. Ümit ederim sınırlı boyutta kalır. Ümit ederim yapılan hile, bina sıhhatini önemli ölçüde etkileyen bir sonuç yaratmamış olsun ama bunların tamamı ancak araştırılmakla ortaya çıkacak hususlar."


Çorum Belediyesi ve Hukuki Süreç

Çorum Belediyesi, inşaat mühendisi M.Ö. hakkında statik proje hesap raporlarında, program veri girişinde değişiklik yaptığının tespit edilmesinin ardından 6 Mart'ta Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuş, soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.Ö, dün çıkarıldığı mahkemece "resmi evrakta sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklanmıştı.

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