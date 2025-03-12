Türkiye'de Yaşlı Nüfus Oranı 2080'de %25,6'ya Ulaşacak

TBMM Bebek Ölümlerini Araştırma Komisyonu, AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan başkanlığında toplandı. Komisyon Başkanı Şan'ın açılış konuşmasının ardından Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, milletvekillerini bilgilendirdi. Madak, yaşlı nüfusun Türkiye genelinde yüzde 10'u aştığını ve engelli sayısının arttığını söyledi.

Bakanlığın Engelli ve Yaşlı Bireyler İçin Çalışmaları

Bakanlık, engelli ve yaşlı bireylerin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmeleri için çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "Bu kapsamda, engelli ve yaşlı bireylerin tüm haklardan yararlanabilmesi için erişilebilirliğin teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması için son yıllarda önemli adımlar attık. Erişilebilirliğin sağlanmasını yasal olarak zorunlu hale getirdik", dedi. Bina, kamusal alan veya yapıların denetlenmesi amacıyla tüm illerde valilikler bünyesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yer aldığı erişilebilirlik izleme ve değerlendirme komisyonları kurduk. Komisyonların denetim yetkisi kapsamında, erişilebilir olmayan yapılara idari para cezası, erişilebilir olanlara ise erişilebilirlik belgesi verilmektedir. Bu kapsamda 2025 Ocak itibarıyla bina, açık alan ve toplu taşıma aracı olmak üzere toplamda 3 bin 583 erişilebilirlik belgesi düzenlenmiştir. Erişilebilirlik konusunda toplumsal farkındalık düzeyinin artırılması amacıyla da üniversiteler, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 28 bine aşkın teknik personele de erişilebilir eğitimi verdik.

Türkiye Nüfusunun Yaşlanma Durumu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Yasin Akar ise dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'inin engelli olduğunu kaydederek, "Ülkemizde ise 2011 yılında gerçekleştirilen nüfus ve konut araştırmasına göre en az bir engeli olan nüfusun oranı yüzde 6,9'dur. Engelli sağlık kurulu raporlarını esas alan Ulusal Engelli Veri Sistemine kayıtlı engelli sayısı ise 4,3 milyondur. 2023 yılı sonu itibarıyla dünya nüfusunun yüzde 10'u 65 yaş ve üzeridir, 2023 yılı sonu itibarıyla ülkemizde ise nüfusun yüzde 10,2'si 65 yaş ve üzeridir. Yaşlı nüfus son 5 yılda yüzde 21,4 artarak 2023 yılında 8 milyon 722 bin 806 kişi olmuştur. Çalışma çağındaki 100 kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık oranı ise 2023 yılında yüzde 15'e yükselmiştir. Nüfus projeksiyonlarına göre ülkemizdeki yaşlı nüfus oranının 2030 yılında yüzde 12,9, 2040'ta yüzde 16,3, 2060 yılında yüzde 22,9, 2080 yılında ise yüzde 25,6 olacağı öngörülmüştür" diye konuştu.

Şiddeti Önleme Hedefleri

Yapay zeka destekli uygulamalarla izleme sistemini güçlendirmeyi hedeflediklerini söyleyen Akar, "Bakım kuruluşlarında istenmeyen olayların önlenmesi ve olası risklerin bertaraf edilmesi adına yapay zeka destekli kameralarla izleme sistemi kurulması planlanmaktadır. Bu kapsamda 2 pilot kuruluşta yapay zeka destekli izleme sistemi kurulmuştur. Güvenli bir ortamda bakım hizmetinin sunulması, istenmeyen olayların önlenmesi ve olası risklerin bertaraf edilmesi adına kurulacak ve kullanılacak güvenlik kameralarının standartlarının belirlenmesi ve etkin kullanımının sağlanması amacıyla, 'Engelli ve Yaşlılara Yönelik Gündüz Bakım Merkezleri ile Yatılı Bakım Merkezlerinde Güvenlik Kamerası Kurulumunun ve Kullanımına İlişkin Yönerge Taslağı' hazırlanmıştır. Şu anda bir tanesinde aktif olarak hizmet almaktayız. Yüzde 85'in üzerinde doğruluk oranıyla ve gün geçtikçe de eğitilmesi sebebiyle daha da yüksek bir oranda şiddeti engelleyeceğimizi düşünüyoruz. Ayrıca, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na da dikkat ederek irade beyan edemeyen engelli ve yaşlılarımız için odalarına kamera konulup yapay zeka sistemiyle takip edilmesi ve bu takipler sonunda da eğer bir soruşturmaya konu olacak bir husus olduğu takdirde yine sistemin alarm vermesiyle bir komisyon neticesinde o görüntülerin izlenmesini düşünüyoruz. Onun dışında görüntüler kesinlikle kapalı sistemde muhafaza edilecektir" dedi.