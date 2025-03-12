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İzmir'de Atık Skandalı: Başsavcılık Soruşturma Başlattı

İzmir'de iki hafriyat şirketinin çevreyi kirlettiği iddiaları sonrası savcılık soruşturma açtı. Şirket yetkilileri ve kamyon sürücüleri inceleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mart 2025 19:20, Son Güncelleme : 12 Mart 2025 19:22
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İzmir'de Atık Skandalı: Başsavcılık Soruşturma Başlattı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte eski kurşun geri kazanım fabrikasının atıklarının dökülerek çevrenin kirletildiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yazılı ve görsel basında 11 Mart'ta yayımlanan "İzmir'de Atık Skandal: İki şirkete büyük ceza" başlıklı haberin ardından Çevre, İmar, Ormanlara ve Hayvanlara Yönelik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi.

Başsavcılıktan Yapılan Açıklama

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İki hafriyat şirketi yetkilisi ve dört hafriyat kamyonu sürücüsü hakkında 5237 Sayılı TCK'nin 181. maddesinde düzenlenen Çevrenin Kasten Kirletilmesi suçuna ilişkin olarak derhal soruşturma başlatıldı."


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