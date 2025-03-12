İzmir'de Atık Skandalı: Başsavcılık Soruşturma Başlattı
İzmir'de iki hafriyat şirketinin çevreyi kirlettiği iddiaları sonrası savcılık soruşturma açtı. Şirket yetkilileri ve kamyon sürücüleri inceleniyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mart 2025 19:20, Son Güncelleme : 12 Mart 2025 19:22
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte eski kurşun geri kazanım fabrikasının atıklarının dökülerek çevrenin kirletildiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yazılı ve görsel basında 11 Mart'ta yayımlanan "İzmir'de Atık Skandal: İki şirkete büyük ceza" başlıklı haberin ardından Çevre, İmar, Ormanlara ve Hayvanlara Yönelik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi.
Başsavcılıktan Yapılan Açıklama
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İki hafriyat şirketi yetkilisi ve dört hafriyat kamyonu sürücüsü hakkında 5237 Sayılı TCK'nin 181. maddesinde düzenlenen Çevrenin Kasten Kirletilmesi suçuna ilişkin olarak derhal soruşturma başlatıldı."