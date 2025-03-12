'Çocuğa dokunanın yanacağı bir suç-ceza sistemi düşünülmeli'

Çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunarak akıl, ruh ve beden sağlıklarının gelişimi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, İçişleri Bakanlığı yetkililerini dinledi. Komisyon, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı. Aydoğdu, bugün devletin en önemli hizmet birimini dinleyeceklerini, İçişleri Bakanlığının ilgi sahasına asayiş itibarıyla çocuğun hiç girmemesini temenni ettiklerini söyledi. Çocuğun, insanın başlangıcı olduğunu ifade eden Aydoğdu,

Hint ve Tibet konfüçyen Budist düşüncede bir telakki vardır; 'İyi bir çocuk yetiştirmek istiyorsanız öncelikle iyi bir köy kurmalısınız.'

dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Okul Güvenlik Önlemleri

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Tarıkhan Çetiner, komisyona yaptığı sunumda, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından öncelik derecesi yüksek 1219 okulda sabit görev yapmak üzere 1032 okul kolluk görevlisinin görevlendirildiğini ifade etti. Okul çevrelerinde alınan güvenlik önlemlerine değinen Çetiner, şu bilgileri verdi:

43 bin 874 okulda okul yönetimiyle sürekli iletişim halinde 19 bin 856 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi personelimiz var.

Okul giriş çıkış saatlerinde 20 bin 848 okulda 5 bin 800 ekip görevlendirilerek okulların giriş çıkış güvenliği sağlanmakta.

Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluğunda 20 bin 234 okulda, 14 bin 370 güvenli eğitim koordinasyon görevlisinin okulun güvenlik ihtiyacıyla ilgili sorunlara vakıf olmak ve çözmek amacıyla görevleri mevcut.

Jandarma bölgesinde okul giriş ve çıkış saatlerinde ağırlıklı olmak üzere 224 bin 802 devriye faaliyeti icra edilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğünce 2024 yılında 160 bin 541 okul çevresi kontrol edildi. Bu bölgede 2 milyon 921 bin 544 şahıs kontrol edildi, 1680'ine işlem yapıldı. Okullar civarındaki 642 bin 612 iş yeri kontrol edildi, usulsüz olduğu tespit edilen 5 bin 779 iş yerine de işlem yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde de 145 bin 978 okul çevresi kontrol edildi, 730 bin 386 şahsın bu okullar civarında sorgulaması ve kontrolü yapıldı; 421 şahsa işlem yapıldı, bu okullar civarında 118 bin 782 iş yeri kontrol edildi, 1068 iş yerine de işlem yapıldı.

Çocukların Güvenliği İçin Mevzuat Düzenlemeleri

Çetiner, çocukların yoğun olarak bulunduğu yerlerde cinsel istismar ve uyuşturucu suçlarından soruşturması ve kovuşturması devam eden, hüküm giyen kişilerin çalıştırılamamasına yönelik mevzuat düzenlemesi yapılmasının yararlı olacağını söyledi. Çocuklarını, dilencilikle araç olarak kullanan kişilere yönelik cezaların artırılmasının faydalı olacağını düşünüyoruz. Suçun tekerrürü halinde çocuğun Çocuk Koruma Kanunu kapsamında alınan bakım tedbirlerine istinaden devlet koruması altına alınmasıyla ilgili de bir teklif yapılabileceğini değerlendiriyoruz. Çocuklara alkol satışı yapanlar hakkında da adli işlem yapılması yönünde bir düzenleme yapılmasının en azından caydırıcılığı artıracağı düşüncesindeyiz.

AFAD'ın Afet Farkındalık Eğitimi

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, çocukların afetlere yönelik farkındalıklarını geliştirmek amacıyla verdikleri eğitimleri anlattı ve afet farkındalık eğitiminin Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına ders olarak eklenmesini istediklerini bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Çalışmaları

Yetkililer, milletvekillerinin sorularını da yanıtladı. Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Narin Güran cinayeti soruşturmasına ilişkin sorular üzerine şunları kaydetti:

"Başlangıçtan itibaren, kayıp ihbarının verildiği ilk 3 gün, ailenin ve köydekilerin kolluğu, jandarmayı farklı yerlere yönlendirmeye başladığı anlaşıldığı anlardan itibaren, ki bu 3'üncü gündür, adli makamlar devreye sokulmuş, soruşturma açtırılmış ve o anlardan itibaren bu iş adli olarak yürütülmüştür."

Olaya ilişkin "İl Jandarma Komutanı neden böyle bir açıklama yaptı?" sorusunun sorulduğunu aktaran Kurtoğlu, şöyle devam etti:

"Bu soruşturmanın selameti açısından aileyi de kendilerine inandığımıza ikna etmemiz gerekiyordu. Önümüze çok engeller çıkarıldı. Yanlış istikametlere gönderilecek ihbarlarda bulunuldu. Falcı meselesi gibi konular var. Onlara kolluk olarak iştirak etmedik. Sadece bir yere gidecekler, bir şeyler uyduruyorlar, bir refakatte personel bulundu. O personel, orada ne görüşüldüyse tutanağa bağlayıp komutanlığa bildirdi. Bir örnek, Narin'in nakledildiği araç, tespit edildiğinde o araç hemen çekiciye yüklenilmiş, hiç el sürülmeden, kriminal laboratuvara getirilmiş, detaylı inceleme yapılmış ve 480 küsur bulgu elde edilmiştir. Amcanın üzerindeki çocuğun salya süprüntüleri o araçtaki bu incelemelerle bulunmuştur."

Kurtoğlu, bu konuda gizlilik kararı olmasına rağmen alınan ifadelerin kısa sürede basına yansıması nedeniyle bilgi alabilecekleri kişilerin bilgi vermekten korktuklarını söyledi.

Yapay Zeka ile Aile İçi Şiddetle Mücadele

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, özellikle çocuklarla ilgili mükerrer suç işleyenlerin mutlaka toplum dışına çekilmesi gerektiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mükerrer suçlarda toplum içinde dolaşanlarla ilgili mevzuatı biraz zorlamak lazım. Suç işleyen çocuğun damgalanması suçla mücadelede bir şey ifade ediyor ama neslin geleceği açısından kazanılabilecek birçok çocuğumuzun önünü kesiyor. Mevzuatta, basit suçlarda tolere edilebilecek alan yaratılabilir. Kolluğuna takip etmesi, bir daha yapmamasını sağlamak şartıyla tolere edilebilecek suçlarda böyle bir şey olursa damgalanma sınırlandırılmış olur. Çocuğa dokunanın yanacağı bir suç-ceza sistemi düşünülmeli. Öyle bir şey yapılmalı ki çocuğa dokunamayacağını bilmeli. Avrupa'da belli suçlara kimse yaklaşmıyor."

Okul çevrelerinin güvenlik açısından çok sıkı tutulduğunu söyleyen Çalışkan, "Yapay zeka üzerinden aile içi şiddetle ilgili bir çalışmamız var. Tüm suçları kapsayacak şekilde çalışıyoruz. Yapay zekayla önceden ikaz edilecek şekilde bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Yeni başladık." dedi.