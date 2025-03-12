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Sakarya'da öğrenci yurdunda yangın: Öğrenciler tahliye edildi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kız öğrenci yurdunda yangın çıkması nedeniyle yurt tahliye edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mart 2025 22:35, Son Güncelleme : 12 Mart 2025 22:37
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Sakarya'da öğrenci yurdunda yangın: Öğrenciler tahliye edildi

Ayşe Hümeyra Ökten Öğrenci Yurdunun odasında saç kurutma makinesinden kaynaklandığı öğrenilen yangın çıktı.

Öğrencilerin görevlilere durumu bildirmesi ve yangın dedektörlerinin devreye girmesi üzerine yurtta tahliye işlemi başlatıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin olay yerine intikal etmesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin yurttaki çalışması sürüyor.

Öğrencilerden Rabia Didar Başaran, AA muhabirine, arkadaşının saçlarını kuruttuktan sonra saç kurutma makinesini yatağa bırakması sonucu yatağın alev aldığını söyledi.

Arkadaşının güvenlik görevlilerine haber vermesi sonucu yangın dedektörlerinin devreye girdiğini belirten Başaran, "Biz de anlamadık bir anda arkadaşımla dışarı çıktık. Herkesi dışarı çıkardılar. Bir anda itfaiye ekipleri geldi, çok hızlı geldiler bir anda oldu bunların hepsi. Bir ambulans, 4 itfaiye ekibi geldi." dedi.

Öğrencilerden Şevval Bayrak da arkadaşıyla dışarda otururken bir anda güvenlik görevlisinin bağırma seslerini duyduğunu ifade ederek, "İçeri koşup baktığımızda dumanları gördük. İnanılmaz bir duman vardı. Hepimiz tahliye edildik." diye konuştu.

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