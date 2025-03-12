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Bakan Tekin: Eğitimde İşbirliği ve Uyum Önemli

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 81 ilin milli eğitim müdürüyle iftar programında buluşarak bakanlığın projelerini değerlendirdi. Bakan Tekin, eğitim projelerinin başarısı için bakanlık birimlerinin uyum içinde çalışmasının önemine dikkat çekti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mart 2025 22:57, Son Güncelleme : 12 Mart 2025 23:06
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Bakan Tekin: Eğitimde İşbirliği ve Uyum Önemli

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlığın yürüttüğü çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere bakan yardımcıları ve birim amirlerinin de katılımıyla 81 ilin milli eğitim müdürüyle Ankara'da düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkent Öğretmenevi'ndeki programda, bakanlıkça hayata geçirilen projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Projelerin Uygulanmasında İşbirliğinin Önemi

Programda konuşan Bakan Tekin, projelerin uygulanması ve daha sağlıklı sonuçlar elde edilebilmesi için işbirliği içinde çalışmanın önemli olduğunu vurgulayarak, bakanlık birimleri arasında kopukluk olmadan merkez ve taşra teşkilatının uyumlu çalışmasının önemine işaret etti.

Ana Gündem Maddeleri

Bu eğitim öğretim yılında üç konuyu ana gündeme aldıklarını hatırlatan Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi ile ailelerin çocuklarının eğitimi sürecine daha aktif katılımı" üzerine odaklandıklarını ifade etti. Tekin, bu kapsamda il müdürlüklerinin sahadaki ihtiyaçları analiz ederek bakanlık merkez teşkilatı ile koordineli çalışmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Yansımaları

Gerçekleştirdiği il ziyaretlerinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin sahadaki olumlu yansımalarını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tekin, yeni müfredata ilişkin merkez teşkilatında hayata geçirilen izleme değerlendirme çalışmalarının il bazlı olarak da yapılmasının faydalı olacağının altını çizdi.Programda, Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan koro, müzik ve ilahi dinletisi sundu. Ardından katılımcılar iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar programına Bakan Yardımcıları Celile Eren Ökten, Nazif Yılmaz, Ömer Faruk Yelkenci, M. Bilal Macit ile birim amirleri ve 81 ilin milli eğitim müdürü katıldı.

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