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Sarıyer'de İETT Otobüsü ve Minibüs Çarpıştı: 1 Ölü

Sarıyer'de İETT otobüsü ve minibüs çarpıştı, minibüs sürücüsü hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Mart 2025 12:26, Son Güncelleme : 13 Mart 2025 12:32
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SARIYER'de İETT otobüsü yola çıkan ineğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada karşı yönden gelen minibüsle çarpıştı. Kaza sırasında boş olan İETT otobüsünün şoförüyle minibüs sürücüsü yaralandı. Ağır yaralanan minibüs sürücüsü Muharrem Budak (58), hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Detayları ve Müdahale Süreci

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Zekeriyaköy Mahallesi Rumeli Feneri Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hacıosman Metro-Rumeli Feneri seferini yapan 34 TP 9776 plakalı İETT otobüsü, yola çıkan ineğe çarpmamak için sola doğru manevra yaptığı sırada karşı yönden gelen Muharrem Budak idaresindeki 34 KM 2583 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve Sonuçlar

Araç içerisinde sıkışan minibüs sürücüsü Muharrem Budak, itfaiye tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralanan ve ismi öğrenilemeyen otobüs şoförüyle minibüs sürücüsü Muharrem Budak, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan minibüs sürücüsü Muharrem Budak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay Yeri İnceleme ve Araçların Kaldırılması

Jandarma ekipleri, kaza yerinde olay yeri inceleme çalışması yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otobüs şoförünün ineğe çarpmamak için manevra yaptığı anlar görülüyor. Otobüsün çarptığı inek yere düşerken, diğer hayvanlar ise kaçıyor. (DHA)

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