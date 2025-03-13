Elektrik Üretiminde Doğal Gazın Payı Artıyor

Yılın ilk iki ayında elektrik üretiminin dörtte biri doğal gazdan sağlandı. Söz konusu dönemde 58,7 milyon megavatsaat elektrik üretilirken, temiz enerji kaynakları arasında hidroelektrik 7,16 milyon megavatsaat üretimle zirvede yer aldı.

Hidroelektrik Santralleri İlk Sırada

Barajlı hidroelektrik santralleri yılın ilk iki ayında 7,16 milyon megavatsaat elektrik üretimiyle temiz enerji kaynakları arasında ilk sırada yer aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, yılın ilk iki ayında 58,7 milyon megavatsaat elektrik üretildi. Yeşil kaynaklardan üretilen elektrikte hidroelektrik santralleri 7,16 milyon megavatsaat ile ilk sırada yer alırken onu 5,86 milyon megavatsaat ile rüzgar santralleri ve 3,67 milyon megavatsaat ile güneş santralleri izledi.

Rüzgar ve Güneş Enerjisi Takip Ediyor

İlk iki aylık periyottaki rakamlar incelendiğinde, doğal gaz santrallerinin payı dikkat çekti. Ocak ayında üretilen toplam 30,2 milyon megavatsaat elektriğin yüzde 26,6'sı doğal gaz santrallerinden karşılanırken onu yüzde 24,2 ile ithal kömür, yüzde 12,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 10,4 ile linyit, yüzde 9,3 ile rüzgar ve 5,5 ile güneş enerjisi santralleri takip etti.

Şubatta toplam 28,4 milyon megavatsaat elektrik üretiminin yüzde 27'sini doğal gaz santralleri oluşturdu.

İthal kömür santralleri elektrik üretiminin yüzde 23'ünü karşılarken barajlı hidroelektrik santralleri yüzde 12'sini, rüzgar santralleri yüzde 10,7'sini, linyit yüzde 10,1'ini ve güneş enerjisi santralleri yüzde 6,8'ini oluşturdu.

Elektrik Kurulu Gücü Artıyor

Türkiye'de toplam elektrik kurulu gücü şubat sonu itibarıyla 117 bin megavata yaklaştı. Barajlı hidroelektrik santralleri kurulu gücün yüzde 20,4'ünü oluşturdu. En büyük üç yenilenebilir enerji kaynağı olan barajlı hidroelektrik, güneş ve rüzgar enerjisi kaynaklarının kurulu gücü ise sırasıyla 23 bin 863 megavat, 20 bin 646 megavat ve 13 bin 44 megavat oldu.



