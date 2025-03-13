Bursa'da Hafif Ticari Araç Kazası: 2 Yaralı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç iki yayaya çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2025 07:53, Son Güncelleme : 13 Mart 2025 07:54
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı 2 kişi yaralandı. İstiklal Mahallesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi'nde D.İ. yönetimindeki 34 ERR 251 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye çarptı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Aracın sürücüsü ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.