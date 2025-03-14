Cezaevinde ölü bulunan Hasan Heybetli toprağa verildi

Hasan Heybetli için Fatih Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına Heybetli'nin kardeşleri, aile üyeleri, akrabaları ve sevenleri katıldı. Heybetli'nin cenazesi, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığında defnedildi.

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