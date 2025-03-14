Cezaevinde ölü bulunan Hasan Heybetli toprağa verildi

Belediyelerden DHKP/C'ye finans: Şükrü Genç dahil 12 tutuklama
Belediyelerden DHKP/C'ye finans: Şükrü Genç dahil 12 tutuklama
2025 YKS Adaylarına Özel Dev Genel Tekrar!
2025 YKS Adaylarına Özel Dev Genel Tekrar!
Sponsorlu İçerik
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Bakan Uraloğlu'ndan Google'ın algoritma değişikliğine dair açıklama
Bakan Uraloğlu'ndan Google'ın algoritma değişikliğine dair açıklama
ABD'de yumurta krizi: Türkiye'den yardım istediler
ABD'de yumurta krizi: Türkiye'den yardım istediler
73 yıllık dava sonuçlandı: 5129 hak sahibi tapularını alacak
73 yıllık dava sonuçlandı: 5129 hak sahibi tapularını alacak
FETÖ'nün İzmir eylemleri davasında Yargıtay'dan onama
FETÖ'nün İzmir eylemleri davasında Yargıtay'dan onama
Meteoroloji uyardı: Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor
Meteoroloji uyardı: Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor
Konya Valiliği'nden deprem açıklaması: Olumsuz bir durum yok
Konya Valiliği'nden deprem açıklaması: Olumsuz bir durum yok
Sahipsiz Köpek Saldırısı Sonrası Belediyeye İnceleme
Sahipsiz Köpek Saldırısı Sonrası Belediyeye İnceleme
İstanbul'da Kar Yağışı Bekleniyor
İstanbul'da Kar Yağışı Bekleniyor
İran İstihbaratına Bilgi Sızdıran 5 Casus Yakalandı
İran İstihbaratına Bilgi Sızdıran 5 Casus Yakalandı
Altın Fiyatları Zirvede: Ons altında tarihi rekor!
Altın Fiyatları Zirvede: Ons altında tarihi rekor!
Devlet Memuru İkinci Kez Refakat İzni Alabilir mi?
Devlet Memuru İkinci Kez Refakat İzni Alabilir mi?
YEKA-GES 2024'te imzalar atıldı
YEKA-GES 2024'te imzalar atıldı
TÜİK'ten Birol Aydemir'e cevap
TÜİK'ten Birol Aydemir'e cevap
Limonları 50 kuruşa satamıyorum demişti.. Bakanlık yalanladı
Limonları 50 kuruşa satamıyorum demişti.. Bakanlık yalanladı
Türkiye'de Yaşlı Bakım Sigortası Sistemi Hayata Geçiyor
Türkiye'de Yaşlı Bakım Sigortası Sistemi Hayata Geçiyor
Kıyı Tesisleri ve Tersaneler İçin Yeni Düzenlemeler
Kıyı Tesisleri ve Tersaneler İçin Yeni Düzenlemeler
Pozitifbank ve Flash TV'ye Yasadışı Bahis Operasyonu
Pozitifbank ve Flash TV'ye Yasadışı Bahis Operasyonu
Mansur Yavaş: Kimsenin Yedeği Değilim
Mansur Yavaş: Kimsenin Yedeği Değilim
Kredi Maliyetleri Düşüyor: İşte Güncel Tablolar
Kredi Maliyetleri Düşüyor: İşte Güncel Tablolar
Araçlarda Alkol Kilidi ve Şerit Kontrolü Yönetmeliği Açıklandı
Araçlarda Alkol Kilidi ve Şerit Kontrolü Yönetmeliği Açıklandı
Mevsim Normallerinin Üzerinde Seyreden Sıcaklıklar
Mevsim Normallerinin Üzerinde Seyreden Sıcaklıklar
Bakan Memişoğlu'ndan 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı
Bakan Memişoğlu'ndan 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı
Türkiye'nin En Yaşlı İli Belli Oldu
Türkiye'nin En Yaşlı İli Belli Oldu
Benzin zammı tabelaya yansıdı!
Benzin zammı tabelaya yansıdı!
Diyarbakır Havzası'nda Kaya Gazı Üretimi Başlıyor
Diyarbakır Havzası'nda Kaya Gazı Üretimi Başlıyor
Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti
İstanbul'da Hava Kirliliği: Göztepe Zirvede
İstanbul'da Hava Kirliliği: Göztepe Zirvede
Ana sayfaHaberler Yaşam

Cezaevinde ölü bulunan Hasan Heybetli toprağa verildi

İzmir 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nde ölü olarak bulunan yeraltı dünyasının tanınan ismi 75 yaşındaki Hasan Heybetli, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Mart 2025 19:44, Son Güncelleme : 14 Mart 2025 19:46
Yazdır
Cezaevinde ölü bulunan Hasan Heybetli toprağa verildi

Yeraltı dünyasının tanınan ismi Hasan Heybetli, tutuklu bulunduğu İzmir 2 No'lu F Tipi Cezaevinde 12 Mart'ta 75 yaşında hayatını kaybetmişti. Heybetli'nin ölümü üzerine nöbetçi savcı cezaevinde incelemelerde bulunurken, kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Hasan Heybetli için Fatih Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına Heybetli'nin kardeşleri, aile üyeleri, akrabaları ve sevenleri katıldı. Heybetli'nin cenazesi, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığında defnedildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber