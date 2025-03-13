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Marmara ve Ege'de Sağanak Yağış Uyarısı

Çanakkale, Bursa ve Balıkesir çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Güneybatı yönlü rüzgarın etkisiyle hava sıcaklıkları düşebilir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Mart 2025 08:05, Son Güncelleme : 13 Mart 2025 08:08
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Marmara ve Ege'de Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneybatısı ile Bursa çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 13 Mart 2025 Perşembe bölge bölge hava durumu tahminleri...

Türkiye'yi Yaz Havasına Sokacak Çöl Rüzgarları

Türkiye'yi mart ayı ortasında yaz havasına sokacak bu çöl rüzgarlarının ardından gelecek hafta 18 Mart Salı bu kez Kuzey Avrupa'dan Rusya'ya, oradan Kırım üzerini geçerek ülkemize Karadeniz üstünden ulaşacak yeni bir soğuk hava dalgası bekliyor.

Marmara Bölgesi Hava Durumu

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Çanakkale ve Bursa çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

  • Edirne °C, 20°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu
  • İstanbul °C, 19°C - Parçalı bulutlu
  • Kırklareli °C, 19°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu

Ege Bölgesi Hava Durumu

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

  • Denizli °C, 24°C - Parçalı bulutlu
  • İzmir °C, 23°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu
  • Muğla °C, 19°C - Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • Adana °C, 28°C - Parçalı ve az bulutlu
  • Antalya °C, 21°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu
  • Hatay °C, 26°C - Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • Ankara °C, 24°C - Parçalı ve az bulutlu
  • Eskişehir °C, 24°C - Parçalı ve az bulutlu
  • Konya °C, 23°C - Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • Bolu °C, 23°C - Parçalı ve az bulutlu
  • Düzce °C, 28°C - Parçalı ve az bulutlu
  • Sinop °C, 21°C - Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

  • Amasya °C, 27°C - Parçalı ve az bulutlu
  • Artvin °C, 21°C - Parçalı ve az bulutlu
  • Samsun °C, 26°C - Parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

  • Erzurum °C, 13°C - Parçalı ve az bulutlu
  • Kars °C, 16°C - Parçalı ve az bulutlu
  • Malatya °C, 22°C - Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • Diyarbakır °C, 24°C - Parçalı ve az bulutlu
  • Gaziantep °C, 24°C - Parçalı ve az bulutlu
  • Siirt °C, 23°C - Parçalı ve az bulutlu

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