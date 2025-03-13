TCMB Başkanı Fatih Karahan'a FPA Medal Ödülü Verildi
TCMB Başkanı Fatih Karahan, New York'ta düzenlenen törende FPA Medal ödülünü aldı. Bu ödül, TCMB'nin uluslararası işbirlikleri ve bilgilendirme çalışmaları için verildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'a, Foreign Policy Association (FPA) Medal ödülü verildi. New York'ta düzenlenen törende, Karahan'a, TCMB'nin uluslararası kuruluşlar ve küresel merkez bankalarıyla ilişkileri ve kamuoyunun bilgisini artırmaya yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür edilerek, FPA Medal ödülü takdim edildi.
Karahan'ın Ödül Konuşması
Karahan, törende yaptığı konuşmada, "Bu ödülü sadece bireysel olarak değil, sorumlu ekonomik yönetişimi geliştirmek için yorulmadan çalışan herkesin kolektif başarısının bir sembolü olarak kabul ediyorum." dedi.
Dezenflasyon Süreci
Türkiye'deki dezenflasyon sürecine de değinen Karahan, bu süreçte diğer devlet kurumlarının eşgüdüm katkılarına dikkati çekti.
New York'ta Yatırımcı Görüşmeleri
TCMB Başkanı Karahan'ın New York'taki temasları, yatırımcı kuruluşlarla yaptığı görüşmelerle devam etti. Karahan, New York Fed'in yanı sıra AA'nın New York Ofisine ziyarette bulundu.