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TCMB Başkanı Fatih Karahan'a FPA Medal Ödülü Verildi

TCMB Başkanı Fatih Karahan, New York'ta düzenlenen törende FPA Medal ödülünü aldı. Bu ödül, TCMB'nin uluslararası işbirlikleri ve bilgilendirme çalışmaları için verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2025 08:15, Son Güncelleme : 13 Mart 2025 08:16
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TCMB Başkanı Fatih Karahan'a FPA Medal Ödülü Verildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'a, Foreign Policy Association (FPA) Medal ödülü verildi. New York'ta düzenlenen törende, Karahan'a, TCMB'nin uluslararası kuruluşlar ve küresel merkez bankalarıyla ilişkileri ve kamuoyunun bilgisini artırmaya yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür edilerek, FPA Medal ödülü takdim edildi.

Karahan'ın Ödül Konuşması

Karahan, törende yaptığı konuşmada, "Bu ödülü sadece bireysel olarak değil, sorumlu ekonomik yönetişimi geliştirmek için yorulmadan çalışan herkesin kolektif başarısının bir sembolü olarak kabul ediyorum." dedi.

Dezenflasyon Süreci

Türkiye'deki dezenflasyon sürecine de değinen Karahan, bu süreçte diğer devlet kurumlarının eşgüdüm katkılarına dikkati çekti.

New York'ta Yatırımcı Görüşmeleri

TCMB Başkanı Karahan'ın New York'taki temasları, yatırımcı kuruluşlarla yaptığı görüşmelerle devam etti. Karahan, New York Fed'in yanı sıra AA'nın New York Ofisine ziyarette bulundu.

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