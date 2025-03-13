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Bankaların Faizsiz Kredi Kampanyaları: En Yüksek Limit 60 Bin TL

Faizsiz kredi kampanyaları, bankaların yeni müşteri kazanımı için önemli bir araç haline geldi. 60 bin TL'ye kadar yükselen limitlerle dikkat çekiyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 13 Mart 2025 08:19, Son Güncelleme : 13 Mart 2025 08:20
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Bankaların Faizsiz Kredi Kampanyaları: En Yüksek Limit 60 Bin TL

İhtiyaç kredisi faiz oranlarında yüksek seyir devam ederken, bankaların sunduğu faizsiz kredi seçenekleri tüketicinin imdadına yetişiyor. 13 Mart 2025 itibarıyla 8 banka "sıfır faizli" finansman sunarken; en yüksek limit de 60 bin TL'ye kadar yükseldi. Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? Tüketiciler nelere dikkat etmeli? Detaylar haberimizde.

Faizsiz Kredi Kampanyaları ve Banka Limitleri

Bankaların özellikle yeni müşteri kazanımı için uyguladığı faizsiz kredi kampanyalarında yarış kızıştı. 13 Mart 2025 itibarıyla bir bankada 60 bin TL'ye kadar yükselen faizsiz kredi seçeneği; dört bankada 55 bin TL, üç bankada 50 bin TL ve bir bankada da 45 bin TL olarak öne çıkıyor. Faizlerde düşüş eğilimi sürerken, daha fazla sayıda bankanın faizsiz kredi seçeneğini sunmaya başladığı görülüyor.

Faizsiz Kredi Seçenekleri

  • ON Dijital: 60 bin TL
  • QNB: 55 bin TL
  • Akbank: 55 bin TL
  • İş Bankası: 55 bin TL
  • TEB: 55 bin TL
  • Yapı Kredi: 50 bin TL
  • Garanti BBVA: 50 bin TL
  • En Para: 50 bin TL
  • Denizbank: 45 bin TL

Tüketicilere Kritik Uyarılar

  • Faizsiz kredi kampanyaları genellikle "yeni hesap açan müşterilere" uygulanıyor.
  • Faizsiz kredilerin bir kısmı "nakit avans" olarak sunulduğu için, beraberinde kredi kartı da veriliyor. Bu sebeple gelecekte karşılaşılabilecek kart aidatı gibi giderlere de dikkat edilmesi gerekiyor.
  • Söz konusu faizsiz kredi tutarları "maksimum" rakamları içeriyor. Kişilerin kredi notuna göre bu tutarlar daha aşağıda da gerçekleşebiliyor.


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