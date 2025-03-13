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İflas başvurularında rekor artış

2025'in ilk iki ayında iflas ve konkordato başvurularında ciddi bir artış yaşandı. Konkordato başvuruları geçen yıla göre yüzde 172 yükselirken, iflas kararları da yüzde 92 oranında arttı.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 13 Mart 2025 08:21, Son Güncelleme : 13 Mart 2025 08:22
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İflas başvurularında rekor artış

Konkordato Takip verilerine göre, Ocak 2025'te konkordato başvurusu yapan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 172 artarak 869'a ulaştı. Geçici mühlet alan şirket sayısı ise yüzde 148 artışla 231 oldu. Benzer bir tablo Şubat ayında da devam etti.

Nefes Gazetesi'nin haberine göre, 2024'ün şubat ayında 63 şirket geçici mühlet alırken, 2025'in aynı döneminde bu sayı yüzde 158,7 artarak 163'e yükseldi. Böylece yılın ilk iki ayında toplam 394 şirkete geçici mühlet verildi.

İflas rekor seviyeye yaklaşıyor

Mahkemeler, 2024'ün ilk iki ayında 13 şirketin iflasına karar verirken, bu rakam 2025'te yüzde 92 artarak 25'e çıktı. Bu veriler, şirketlerin mali yapılarındaki bozulmanın hızlandığını ve yıl sonunda iflas rakamlarının rekor seviyeye ulaşabileceğini gösteriyor.

Kurulan Şirket Sayısında Düşüş Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, Ocak 2025'te kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 12,8 düşerek 11 bin 35'e geriledi. Aynı dönemde 1.955 şirket kapandı, 2.254 gerçek kişi ticari işletme de faaliyetlerini sonlandırdı.

Esnaflar da zor durumda

Sadece büyük şirketler değil, küçük işletmeler de ekonomik zorluklarla mücadele ediyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) verilerine göre, 2024'te 94 bin 609 esnaf sicil kaydını sildirdi, 25 bin 396 küçük esnaf mesleğini bıraktı. 2025'in ilk iki ayında ise 17 bin 208 esnaf kaydını sildirdi, 4 bin 560 kişi meslekten çekildi. Böylece yılın ilk iki ayında iş yerini kapatan esnaf sayısı 21 bin 768'e ulaştı.

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