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Benzin zammı tabelaya yansıdı!

Benzin grubuna zam geldi. En son geçtiğimiz hafta benzin fiyatlarında 2 motorinde ise 1 kez indirim yapılmıştı. Peki 14 Mart 2025 Cuma gününde İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel benzin, motorin (mazot), LPG (otogaz) fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Mart 2025 07:25, Son Güncelleme : 14 Mart 2025 09:50
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Vatandaşlar Google benzeri arama motorlarında "güncel benzin, mazot ve LPG fiyatları ne kadar?" "Benzinin litresi kaç TL?", "İstanbul'da benzinin litre fiyatı ne kadar?" benzeri soruları aratıyor. İşte detaylar...

Benzin, Motorin ve LPG'ye Zam, İndirim Var mı? (14 Mart)

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında 14 Mart 2025 tarihinde zam bulunuyor.

Benzine Zam mı Geldi? Benzin Fiyatlarında Son Durum!

Bugün gece saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 81 kuruş zam geldi. Geçtiğimiz hafta benzin fiyatlarında 2 büyük indirim yaşanmış, önce 4 Mart tarihinde 1 lira 15 kuruş indirim benzine 7 Mart tarihinde de 2 lira 6 kuruş indirim yapılmıştı.

Motorine İndirim mi Geldi? Motorin (Mazot) Fiyatlarına Ne Kadar İndirim Geldi?

Üst üste gelen benzin indirimlerinin ardından bir fiyat düşüşü de motorinde yaşanmıştı. 9 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere motorin (mazot) fiyatlarında 1 lira 35 kuruş indirim uygulanmıştı.

Son Akaryakıt Zamları ve İndirimleri

Geçtiğimiz ayda akaryakıt fiyatlarında dikkat çeken artışlar gerçekleşmişti. 5 Şubat itibarıyla geçerli olmak üzere LPG (otogaz) fiyatlarına 1 lira 10 kuruş zam gelmişti. 22 Şubat tarihinde ise motorin fiyatlarına 1 lira 45 kuruş zam gelmiş, bu zam 27 Şubat tarihinde gelen 1 lira 43 kuruşluk indirim ile bir nevi geri çekilmişti.

14 Mart 2025 Güncel Akaryakıt (Benzin, Motorin ve LPG) Fiyatları

Güncel fiyatlar, İstanbul, Ankara ve İzmir için şu şekilde:

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

Avrupa Yakası

  • Benzin: 43.41 TL/LT
  • Motorin: 45.36 TL/LT
  • LPG: 27.59 TL/LT

Anadolu Yakası

  • Benzin: 43.26 TL/LT
  • Motorin: 45.24 TL/LT
  • LPG: 26.99 TL/LT

Ankara Akaryakıt Fiyatları

  • Benzin: 43.96 TL/LT
  • Motorin: 46.09 TL/LT
  • LPG: 27.49 TL/LT

İzmir Akaryakıt Fiyatları

  • Benzin: 44.33 TL/LT
  • Motorin: 46.46 TL/LT
  • LPG: 27.34 TL/LT


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