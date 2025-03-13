Türkiye'den Japonya'ya Vizesiz Seyahat Dönemi Sona Eriyor
Japonya, artan mülteci başvuruları ve Türk yerleşimcilerin karıştığı olaylar sebebiyle Türkiye'ye vize zorunluluğu getirmeyi değerlendiriyor.
Uzun yıllardır Türkiye'den vizesiz seyahat edilebilen Japonya, son yıllarda artan 'mülteci' başvuruları ve Türkiye'den gelen yerleşimcilerin karıştığı olaylar nedeniyle Türk vatandaşlarına vize getirmeye hazırlanıyor.
Japonya'nın Vize Politikası Değişiyor
Türkiye'den vizesiz seyahat edilebilen en gelişmiş ülke olan Japonya, son yıllarda ülkede artan mülteci başvurularını gerekçe göstererek vize politikasında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.
Kontrollü Giriş Uygulaması
Japan Forward'a yansıyan haberlere göre; hükümet kaynakları aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler için 'kontrollü giriş' uygulaması başlatmaya sıcak bakıyor.
Mülteci Başvurusunda Türkiye İlk 10 Ülke Arasında
Japonya'da mülteci statüsü için başvuran ilk 10 ülke arasında vize istenmeyen tek ülkenin Türkiye olması, ayrıca Türk vatandaşlığı kullanarak Japonya'ya giden PKK iltisaklı isimlerin son yıllarda birçok toplumsal olaya karışması, vize politikalarının gözden geçirilmesine neden oldu.