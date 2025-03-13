Atakum'da Polis ve Minibüs Çarpışması Anı

Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen ve bir polis otosu ile minibüsün çarpıştığı kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, dün saat 16.00 civarında Atakum ilçesi Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okan ile İsmet İnönü bulvarlarının kesişim noktasında gerçekleşti.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru M.Ş.T.'nin kullandığı ekip otosu, bir ihbara yanıt vermek için hareket halindeyken kırmızı ışıkta geçti.

Bu esnada, yan şeritten gelen G.M.K.'nin kullandığı minibüs ile tramvay raylarını geçmekte olan ekip otosu çarpıştı. Kazada herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, araçlarda maddi hasar oluştu. Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.