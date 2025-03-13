HAK-İŞ: Kamunun asgari ücret tespitinden uzaklaşması gerekiyor

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücretin belirlenmesinde Alman modelinin uygulanmasını önererek, kamunun bu süreçten uzaklaşması gerektiğini belirtti. Arslan, "Cezaları, engelli maaşını ve diğer birçok kalemi asgari ücrete bağlayıp, bu sorunu çözemeyiz. Asgari ücret müstakil olarak tartışılmalı. Bunu da bizim çoğulcu bir yapıyla gerçekleştirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Yapısı

Toplam 15 üyeden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını TÜRK-İŞ Konfederasyonu, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) beşer üye ile temsil ediyor. Komisyonun geri kalan beş üyesi ise hükümet temsilcilerinden oluşuyor.Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının demokratik olmadığını, komisyonun daha katılımcı ve dengeli bir şekilde yeniden belirlenmesi gerektiğini savundu. Asgari ücret rakamının genellikle hükümet ile işverenin uzlaşısıyla belirlendiğini ifade etti.

Alman Modeli Örneği

Almanya'da asgari ücretin belirlenmesi süreciyle ilgili örnekler veren Arslan, Türkiye'de asgari ücretle çalışanların tamamının özel sektörde olduğunu ancak asgari ücreti belirleyen komisyonda en belirleyici unsurun kamu olduğunu vurguladı. Bu nedenle kamunun asgari ücret tespitinden uzaklaşması gerektiğini belirtti.

TÜRK-İŞ'in Komisyon Tavrı

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın TÜRK-İŞ'in Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bir daha yer almayacağı yönündeki açıklamalarını hatırlatan Arslan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugünkü yapısı devam ettiği müddetçe biz asla orada yer almayacağız. Çünkü o zaman iddialarımızla çelişiriz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda kimin olduğundan ziyade, komisyonun yapısına itirazımız var. Orada, onların yerine bizim olmamız çok bir şey değiştirmez. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının tümden değişmesi gerekiyor. Buradan hükümete de çağrı yapıyorum; hükümetin işveren ile asgari ücreti belirlemesi Türkiye'nin endüstri ilişkiler sistemine yakışmaz." dedi.



