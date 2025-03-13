Gönen'de 9 Yaşındaki Çocuğa Köpek Saldırısı

Hastanede yapılan muayenede hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlenen çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sokakta oynayan 9 yaşındaki T.A., başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin kafasından ve sol kolundan ısırdığı çocuk yaralandı.

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