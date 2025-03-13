Gönen'de 9 Yaşındaki Çocuğa Köpek Saldırısı
Isparta Gönen'de 9 yaşındaki T.A. başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Çevredekiler tarafından kurtarılan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Isparta'nın Gönen ilçesinde sokakta oynarken başıboş köpeğin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Gönen'de Köpek Saldırısı Olayı
Olay, saat 18.30 sıralarında Isparta'nın Gönen ilçesine bağlı Güneykent Beldesi Baladız Mahallesi'nde meydana geldi.
Köpeğin Saldırısı Sonucu Yaralanma
Sokakta oynayan 9 yaşındaki T.A., başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin kafasından ve sol kolundan ısırdığı çocuk yaralandı.
Çevredekilerin Müdahalesi ve Sağlık Ekiplerinin Gelmesi
Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar T.A.'yı kurtararak hemen sağlık ekiplerine haber verdi.
Hastaneye Kaldırılma ve Sağlık Durumu
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından T.A., Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Muayene Sonucu ve Olayla İlgili İnceleme
Hastanede yapılan muayenede hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlenen çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.