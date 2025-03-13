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BIST 100 Endeksi Gün Ortasında Yükselişte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi gün ortasında yüzde 1,13 artışla 10.700 puana ulaştı. İşlem hacmi 59,4 milyar TL oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2025 13:17, Son Güncelleme : 13 Mart 2025 13:18
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BIST 100 Endeksi Gün Ortasında Yükselişte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,13 değer kazanarak 10.700 puana çıktı. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 119,74 puan ve yüzde 1,13 artışla 10.700 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 59,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi yüzde 0,94 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,29 ile inşaat, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,54 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel Piyasalar ve TCMB'nin Gündemi

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ticari tutumuna yönelik endişelerle yön arayışına devam ediyor. Yurt içinde ise gözler bugün yayımlanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetine çevrildi.Öte yandan, ABD'deki temasları sırasında Anadolu Ajansının (AA) New York Ofisinde gündeme ilişkin soruları yanıtlayan TCMB Başkanı Fatih Karahan, talep koşullarının dezenflasyon sürecini bozmasına izin vermeyeceklerini belirterek, "Yüzde 24 olan yıl sonu enflasyon hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

Analistlerin Beklentileri ve Teknik Seviyeler

Analistler, öğleden sonra yurt içinde TCMB'nin PPK toplantı özeti, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde şu seviyelere dikkat çekti:

  • Direnç Seviyeleri: 10.750 ve 10.850 puan
  • Destek Seviyeleri: 10.600 ve 10.500 puan

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