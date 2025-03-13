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Kaya: Sağlık Çalışanları Hak Ettikleri Değeri Görmeli

Sağlık çalışanlarının karşılaştığı zorluklar ve özlük haklarının iyileştirilmesi konularında Osman Kaya'nın açıklamaları dikkat çekti. Sağlıkta şiddetin önlenmesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Mart 2025 10:10, Son Güncelleme : 13 Mart 2025 10:15
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Kaya: Sağlık Çalışanları Hak Ettikleri Değeri Görmeli

14 Mart Tıp Bayramı: Sağlık Çalışanları Hak Ettiği Değeri Görmeli! Kamu Birliği Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının karşılaştığı sorunlara dikkat çekerek, onların hakları için mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

Sağlık Çalışanlarının Mücadelesi Devam Ediyor

"Sağlık çalışanlarımız, en zorlu şartlarda dahi insan hayatını her şeyin üstünde tutarak görev yapmaktadır. Ancak, özlük hakları, çalışma koşulları ve ekonomik talepleri yeterince karşılanmamakta, şiddet olaylarıyla karşı karşıya kalmaktadırlar. Sağlık sisteminin temel taşı olan bu kahramanlarımızın hak ettiği değeri görmesi için mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

Sağlık Bakanlığı'ndan Yeni Atama Bekliyoruz

Osman Kaya, açıklamasında sağlık çalışanı açığının giderek arttığını ve atama bekleyen binlerce sağlık çalışanının umutla bir müjde beklediğini belirterek, Sağlık Bakanlığı'ndan yeni bir atama sürecinin başlatılmasını beklediklerini vurguladı.

  • Sağlık hizmetlerinin aksamaması
  • Atama bekleyen sağlıkçının mağduriyetinin giderilmesi

"Hem sağlık hizmetlerinin aksamaması hem de binlerce atama bekleyen sağlıkçının mağduriyetinin giderilmesi için yeni atamalar kaçınılmazdır. Sayın Sağlık Bakanı'ndan bu konuda müjdeli bir haber bekliyoruz." dedi.

Depremde Kaybettiğimiz Sağlık Çalışanlarını Unutmadık

Başkan Kaya, açıklamasında 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını da saygı ve rahmetle andı. "Deprem felaketinde birçok meslektaşımızı kaybettik. Onlar, hayatlarını insanlığa adamış, büyük fedakarlıklarla görev yapan sağlık neferleriydi. Onları asla unutmayacağız ve hatıralarını yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

Sağlıkta Şiddete Son!

Sağlıkta şiddet olaylarının artarak devam ettiğine dikkat çeken Kaya, "Hastaneler, sağlık çalışanlarımız için güvenli çalışma alanları olmalıdır. Sağlıkta şiddeti önlemek için daha sert ve caydırıcı adımlar atılmalı, mevcut yasalar daha etkin uygulanmalıdır. Sağlık çalışanları, korku içinde değil, huzurla hizmet verebilmelidir." dedi.Genç Sağlık Sendikası olarak, sağlık çalışanlarının hak ettikleri saygıyı görmesi, özlük haklarının iyileştirilmesi ve güvenli çalışma koşullarının sağlanması için mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz.Bu duygu ve düşüncelerle, tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, hayatını kaybeden meslektaşlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz.

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