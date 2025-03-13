TBMM'de Türkoğlu'nun Su İçmesi Gündem Oldu
TBMM'de konuşma yapan Yüksel Selçuk Türkoğlu, su içti. Şeker hastası olduğunu belirten Türkoğlu, oruç tutmadığını söyledi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Mart 2025 10:23, Son Güncelleme : 13 Mart 2025 10:29
TBMM'de Genel Kurul'a hitap ederken bir anda su içen İyi Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, salondan yükselen sesler üzerine şeker hastası olduğunu ve oruç tutmadığını söyledi.
Genel Kurul'da İlginç Bir Olay Yaşandı
Genel Kurul'da görüşmeler devam ederken bu kapsamda ilginç bir olay yaşandı.
Kürsüde Su İçti
Konuşmasının sonunu toparlamaya çalışan Türkoğlu, elindeki evraktan okumaya devam ederken bir anda su içti.Genel Kurul'dan 'Unuttun unuttun' sesleri yükselirken Türkoğlu oruçlu olmadığı, unutmadığını söyledi.
"Fidyemi Ödüyorum"
Kendisini uyaranlara tepki gösteren Türkoğlu, "Ben şeker hastasıyım. Unutmadım. Fidyemi ödüyorum. 180 liradan da ödemiyorum yetmediği için." dedi.