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Altının gramı 3 bin 459 liradan işlem görüyor

- Çeyrek altın 5 bin 740 liradan, Cumhuriyet altını 22 bin 860 liradan satılıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2025 10:25, Son Güncelleme : 13 Mart 2025 10:25
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Altının gramı 3 bin 459 liradan işlem görüyor

- Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 459 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazanarak 3 bin 452 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 3 bin 459 lira düzeyinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 740 liradan, Cumhuriyet altını 22 bin 860 liradan satılırken, altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,2 primle 2 bin 938 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ticari tutumuna yönelik endişeler varlık fiyatlamalarında öne çıkarken, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisi dün yürürlüğe girdi.

Avrupa Birliği ve Kanada, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik tarifelerine karşılık olarak, ABD ürünlerine yönelik misilleme amaçlı ek gümrük vergileri uygulayacaklarını duyurdu.

Analistler, ABD'de şubatta son 4 ayın en düşük seviyesine gerileyen tüketici enflasyonunun yatırımcıları kısmen rahatlattığını, ancak tarifelerin önümüzdeki aylarda maliyetleri artırarak enflasyonist baskıyı tekrar güçlendirebileceğini belirtti.

Bununla birlikte ticaret savaşlarının derinleşebileceğine dair endişelerin sürdüğünü belirten analistler, bu durumun güvenli liman varlıklara olan talebi desteklemeye devam ettiğini ifade etti.

Öte yandan, ABD'deki temasları sırasında Anadolu Ajansının (AA) New York Ofisinde gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, talep koşullarının dezenflasyon sürecini bozmasına izin vermeyeceklerini belirterek, "Yüzde 24 olan yıl sonu enflasyon hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

Karahan, son dönemde enflasyonda gerçekleşen gerilemenin baz etkilerinden ziyade sıkı para politikasının da etkisiyle ana eğilimdeki düşüşten kaynaklandığını değerlendirdiklerini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 950 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 920 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

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