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Memur Toplu Sözleşmesindeki tazminat rakamı işçi emeklilerine de uygulanabilir mi?

Sayıştay 2. Dairesi, emekli olan sürekli işçilere ödenecek tazminat hesaplamalarında 4688 sayılı Kanun kapsamında imzalanan Toplu Sözleşmede belirtilen rakamın gösterge rakamının uygulanmasının kamu zararı olduğuna hükmetti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Mart 2025 00:10, Son Güncelleme : 13 Mart 2025 11:30
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Memur Toplu Sözleşmesindeki tazminat rakamı işçi emeklilerine de uygulanabilir mi?

İşçiler 4688 sayılı Kanun kapsamına girmemektedir

4688 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde, Kamu görevlisi tanımı yapılmış olup, "Bu Kanun kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların kadro veya pozisyonlarında istihdam edilenlerden işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlilerini," ifade edeceği hüküm altına alınmıştır.

Toplu sözleşme hükümlerinden işçi dışındaki kamu görevlileri faydalanabilir

4688 sayılı Kanunda kamu görevlisi olarak işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlilerinin ifade edilmiş olması nedeniyle, toplu sözleşme hükümlerinden işçi dışındaki kamu görevlilerinin faydalanması gerekmektedir. 6. Dönem Toplu Sözleşmede belirtilen (13.558) gösterge rakamı memur ve sözleşmeli personel için geçerli olup, işçiler için 375 sayılı KHK'de belirtilen (12.105) gösterge rakamı üzerinden hesaplama yapılması gerekmektedir.

Yapılan incelemede, emekliliğe ayrılan sürekli işçilere (12.105) gösterge rakamı yerine (13.558) gösterge rakamı üzerinden ödeme yapıldığı görülmüştür.

Daire: 2

Karar Tarihi: 26.12.2024

Karar No: 35808

İlam No: 30

Madde No: 2

Kamu İdaresi Türü: Belediyeler ve Bağlı İdareler

Hesap Yılı: 2023

Konu: İş Mevzuatı ile İlgili Kararlar

KARAR

Emekli olan sürekli işçilere ödenecek tazminat hesaplamalarında gösterge rakamının hatalı uygulandığı görülmüştür.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun "Tanımlar" başlıklı 3'üncü maddesinde; kamu görevlisi, işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlileri şeklinde tanımlanmıştır.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1'inci maddesinin (D) fıkrasında; kamu kurumlarında işçi olarak istihdam edilenlerden emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaksızın (12.105) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda tazminat ödeneceği, 4688 sayılı Kanun uyarınca düzenlenen 6. Dönem Toplu Sözleşmede ise memur ve sözleşmeli personel için bu rakamın (13.558) olarak uygulanacağı belirtilmiştir.

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölüm "Emekli olanlara ödenen tazminat" başlıklı 10'uncu maddesinde;

"(1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) fıkrasında yer alan (12.105) gösterge rakamı (13.558) olarak uygulanır.

(2) Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilip sözleşmeleri emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı ya da sürekli iş göremezlik geliri bağlanması sebebiyle sona erenlerden mevzuatı veya sözleşmesi uyarınca benzeri mahiyette ödeme yapılmayanlar hakkında da 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) fıkrası hükmü uygulanır."; hükmü yer almaktadır.

4688 sayılı Kanunda kamu görevlisi olarak işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlilerinin ifade edilmiş olması nedeniyle, toplu sözleşme hükümlerinden işçi dışındaki kamu görevlilerinin faydalanması gerekmektedir. 6. Dönem Toplu Sözleşmede belirtilen (13.558) gösterge rakamı memur ve sözleşmeli personel için geçerli olup, işçiler için 375 sayılı KHK'de belirtilen (12.105) gösterge rakamı üzerinden hesaplama yapılması gerekmektedir.

Yapılan incelemede, emekliliğe ayrılan sürekli işçilere (12.105) gösterge rakamı yerine (13.558) gösterge rakamı üzerinden ödeme yapıldığı görülmüştür.

Emekli olan sürekli işçilere ödenecek tazminat hesaplamalarında gösterge rakamının hatalı uygulandığı sorgu konusu edilmişse de; sorumlular tarafından gönderilen savunmalardan, kamu zararının tahsil edildiği anlaşılmaktadır.

Bu itibarla; emekli olan sürekli işçilere ödenecek tazminat hesaplamalarında gösterge rakamının hatalı uygulanması sonucu oluşan ... TL kamu zararının, aşağıda tahsilat tablosunda yer alan Muhasebe İşlem Fişleri ile tahsil edildiği anlaşıldığından, ilişilecek bir husus kalmadığına;

İşbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55'inci maddesi uyarınca Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle,


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