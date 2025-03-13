Sıcaklıklar Düşüyor: Kar Yeniden Geliyor
Sıcaklıklar Düşüyor: Kar Yeniden Geliyor
%0 Faizli ve Taksitli 55.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli ve Taksitli 55.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Benzine zam geldi
Benzine zam geldi
Emeklilere 4 bin liralık bayram ikramiyesi, Meclis'te kabul edildi
Emeklilere 4 bin liralık bayram ikramiyesi, Meclis'te kabul edildi
Erdoğan: Gazze'nin Evlatlarına Sahip Çıktık
Erdoğan: Gazze'nin Evlatlarına Sahip Çıktık
Bakanlık 'kesme altın' satışlarında suistimalleri önleyecek
Bakanlık 'kesme altın' satışlarında suistimalleri önleyecek
Yerlikaya: Sokak Köpekleri İçin Belediyeler Denetlenecek
Yerlikaya: Sokak Köpekleri İçin Belediyeler Denetlenecek
İkinci El Araç Fiyatlarında Şubat Ayı Değişimleri
İkinci El Araç Fiyatlarında Şubat Ayı Değişimleri
Sağlık Çalışanlarının Maaşları ve Sosyal Hakları Yetersiz
Sağlık Çalışanlarının Maaşları ve Sosyal Hakları Yetersiz
Çöpte ölü köpekler bulundu: 3 belediye personeli açığa alındı
Çöpte ölü köpekler bulundu: 3 belediye personeli açığa alındı
'Hamile tedavisi' ve 'kürtaj' adı altında dolandırıcılık; doktor tutuklandı
'Hamile tedavisi' ve 'kürtaj' adı altında dolandırıcılık; doktor tutuklandı
Işıkhan duyurdu: Bin 231 sağlık hizmet sunucusu incelemeye alındı
Işıkhan duyurdu: Bin 231 sağlık hizmet sunucusu incelemeye alındı
Türkiye'de Yaşlı Nüfus 5 Yılda %20,7 Arttı
Türkiye'de Yaşlı Nüfus 5 Yılda %20,7 Arttı
Enerji Bakanı: Yeni Petrol ve Gaz Dönemi Başlıyor
Enerji Bakanı: Yeni Petrol ve Gaz Dönemi Başlıyor
TBMM'de Türkoğlu'nun Su İçmesi Gündem Oldu
TBMM'de Türkoğlu'nun Su İçmesi Gündem Oldu
Kaya: Sağlık Çalışanları Hak Ettikleri Değeri Görmeli
Kaya: Sağlık Çalışanları Hak Ettikleri Değeri Görmeli
Araç ve Sistem Denetiminde Yeni Yönetmelik Yürürlüğe Girdi
Araç ve Sistem Denetiminde Yeni Yönetmelik Yürürlüğe Girdi
Vasip Şahin: Ankara'nın en büyük sorunu trafik
Vasip Şahin: Ankara'nın en büyük sorunu trafik
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon Hedefimize Ulaşacağız
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon Hedefimize Ulaşacağız
Bankaların Faizsiz Kredi Kampanyaları: En Yüksek Limit 60 Bin TL
Bankaların Faizsiz Kredi Kampanyaları: En Yüksek Limit 60 Bin TL
74 firmada tek tırnaklı eti çıktı
74 firmada tek tırnaklı eti çıktı
AYM'den 6 Parti İçin Mali Denetim Kararları
AYM'den 6 Parti İçin Mali Denetim Kararları
YKS geç başvuru için son gün
YKS geç başvuru için son gün
Elektrik Üretiminde Doğal Gazın Payı Artıyor
Elektrik Üretiminde Doğal Gazın Payı Artıyor
Siber Güvenlik Kanunu yasalaştı
Siber Güvenlik Kanunu yasalaştı
Başıboş köpek saldırısında 2 Keçiören Belediye personeli yargılanıyor
Başıboş köpek saldırısında 2 Keçiören Belediye personeli yargılanıyor
Kurtulmuş'tan Üniversitelere Yeni Rol: Şehirle iç içe olmalı
Kurtulmuş'tan Üniversitelere Yeni Rol: Şehirle iç içe olmalı
Sarsma Bandı Uygulamaları ile Trafik Kazaları Azalıyor
Sarsma Bandı Uygulamaları ile Trafik Kazaları Azalıyor
Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
'Çocuğa dokunanın yanacağı bir suç-ceza sistemi düşünülmeli'
'Çocuğa dokunanın yanacağı bir suç-ceza sistemi düşünülmeli'
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bakanlık 'kesme altın' satışlarında suistimalleri önleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, son dönemde alım satımında artış yaşanan "kesme altın"a yönelik suistimallerin önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2025 14:48, Son Güncelleme : 13 Mart 2025 14:48
Yazdır
Bakanlık 'kesme altın' satışlarında suistimalleri önleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, finansal sektörün güvenilirliği ve Türkiye'de Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına uyum süreci kapsamında kayıt dışı ekonomik faaliyetlerle mücadelenin daha etkin yürütülmesi için çeşitli çalışmalar yapılıyor.

Bu kapsamda kıymetli maden sektörüne yönelik de adım atılacak.

Basılı kıymetli madenlere ilişkin yapılan düzenlemeler sonrasında, altının ince şerit haline getirilmesi ve çeşitli şekillerde kesilmesi veya işlenmesiyle oluşturulan "çekili altın" ya da "kesme altın" şeklinde tabir edilen ürünlerin satışında artış yaşandığı görüldü.

Bu şekilde çok küçük miktarlarda altın satılması ve bunların herhangi bir standardının bulunmaması nedeniyle yatırım amacıyla alım gerçekleştiren tüketicilere satışın suiistimale açık olduğu değerlendirildi.

Herhangi bir standardı bulunmayan söz konusu ürünün tanımının yapılması ve yurt içinde alım satımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine yönelik mevzuat çalışmaları tamamlandı.

"İlave adımlar atılacak"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Bakanlığı tarafından kıymetli maden piyasasında kayıt dışılığın önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ve çalışmalar tamamlandıkça ilave adımların atılacağını söyledi. Şimşek, şunları kaydetti:

"Sektörler ve işletmeler bazında olduğu gibi pek çok piyasada da kayıt dışılığın önlenmesi için adımlarımızı sıkılaştırıyoruz. Böylece tüketicileri korurken altın ürünlerine yönelik gözetimi de artırıyoruz. Düzenlememizle sektörde konuya ilişkin belirsizliğin ortadan kaldırılması ve altın ticaretinde uluslararası standartlara uyumun artırılması da hedefleniyor."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber