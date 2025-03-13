Işıkhan duyurdu: Bin 231 sağlık hizmet sunucusu incelemeye alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) denetimlerine dair açıklamalarda bulundu. Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 2024 yılı ve 2025 yılının Ocak-Şubat aylarında gerçekleştirilen denetimler sonucunda 14 bin 968 kişinin sağlık hizmetlerinden usulsüz faydalandığının tespit edildiğini, bu kişilere 988 milyon TL'den fazla ceza uygulandığını belirtti.

Sağlık kuruluşlarına ceza yağdı

Bu dönemde toplam 250 adet sağlık denetimi yapılırken, bin 231 sağlık hizmet sunucusu incelemeye alındı. 88 hastane, 6 tıp merkezi, bin 121 eczane ve 16 diğer sağlık tesisine 988 milyon 334 bin 791 lira ceza uygulandı.

19 sağlık hizmeti sunucusunun ödemesi durduruldu. 14 bin 968 kişinin hak etmediği halde usulsüz sağlık hizmeti aldığı tespit edildi.