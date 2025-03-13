SPK'dan Kripto Varlıklar İçin Yeni Düzenlemeler

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Türkiye'de kurulacak kripto varlık hizmet sağlayıcılarının sermaye gereksinimleri güncellenmiştir. Bu kapsamda, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kuruluş sermayeleri asgari 150 milyon TL, saklama kuruluşlarının ise asgari 500 milyon TL olarak belirlenmiştir. SPK'nın düzenlemeleri Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, platformların güvenlik altyapılarını TÜBİTAK kriterlerine uygun hale getirmeleri gerekmektedir.

Platformların Kuruluş ve İşleyiş Esasları

Platformlar anonim ortaklık şeklinde kurulmalı ve belirlenen sermaye şartlarına uymalıdır. Para transferleri, müşterilerin kendilerine ait banka hesapları üzerinden gerçekleştirilecek ve platformlar bu işlemler dışında para kabul edemeyecektir. Ayrıca, platformlar müşteri varlıklarının %3'ü kadar likit rezerv bulundurmak zorundadır.

Kripto Varlık İşlemleri ve Rezerv Yönetimi

Platformlar üzerinde kaldıraçlı işlem yapılamayacak ve türev araç sözleşmelerine konu edilemeyecek. Müşteri kripto varlıkları platformlar tarafından belirlenen sınırlamalara uygun olarak saklanacaktır. Likit rezervlerdeki varlıkların portföydeki ağırlığı belirli sınırları aşamayacaktır.

Kurtarma Planı ve Yönetim Kurulu Yapısı

Kripto varlık kayıplarını önlemek için bir "kurtarma planı" hazırlanması zorunludur. Yönetim kurulu en az 3 üyeden oluşmalı ve personel nitelikleri belirlenen eğitim şartlarına uygun olmalıdır.

Yurt Dışındaki İşlemler ve Tanıtım Faaliyetleri

Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışında yaptıkları işlemler, SPK'nın tebliğ kapsamı dışında tutulmuştur. Ancak, yurt dışında yerleşik kuruluşların Türkiye'de tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmaları durumunda ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.