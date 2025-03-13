Interpol Tarafından Aranan D.S. İzmir'de Yakalandı

İzmir'in Urla ilçesinde, Interpol tarafından "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan D.S. yakalandı. Urla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çeşme Büro Amirliği ekipleri, Urla ilçesinde aranan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda D.S.'nin Interpol tarafından "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan kırmızı bültenle arandığı ve Almanya yetkili makamlarınca iade talebi bulunduğu belirlendi. Dün yakalanıp gözaltına alınan D.S., iade işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.