2 günlük bebeğe kıyan anne ve anneanne yakalandı

TEKİRDAĞ'da, evlilik dışı ilişkiden doğan kız bebeğini 'aile meclisi' kararıyla öldürüp, evin bahçesindeki çukura gömdükleri gerekçesiyle yargılandıkları davada müebbet hapse çarptırılan anne İ.A. (38) ile 15 yıl hapis cezası verilen anneanne T.S. (64), 5 yıl sonra jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Çorlu'da yaşayan İ.A., 2010 yılında sevgilisinden hamile kaldı. Bu sırada İ.A.'nın sevgilisi askere gitti. Hamileliğini 9 ay boyunca gizleyen İ.A., doğum sancıları tutunca durumu ailesine anlattı. İ.A. dünyaya getirdiği kız bebek, 2 günlükken aile meclisinin kararıyla boğuldu, ardından da evin bahçesine kazılan çukura atılıp üzerine beton döküldü. Olay, ankesörlü telefondan polisi arayan kişinin ihbarı üzerine ortaya çıktı. Polis, bahçede yaptığı kazıda bebeğin cesedini buldu. Olayın ardından gözaltına alınan anne İ.A ile anneanne T.S., tutuklandı.

Yargılama Süreci ve Kaçış

Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sırasında anne ile kızı 2018 yılında tahliye edildi. Devam eden süreçte mahkeme, anne İ.A.'yı 'Yakın akrabayı öldürmek' suçundan müebbet, anneanne T.S.'yi ise 'Yakın akrabayı öldürmeye iştirak' suçundan 15 yıl hapse çarptırdı. Yargıtay'ın 2020 yılında cezaları onaması üzerine anne ile kızı her yerde aranmaya başlandı.

Yakalanma ve Tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada, İ.A. ile T.S.'nin Çorlu ilçesi Nusratiye Mahallesi'nde bulundukları belirlendi. Anne ile kızı düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A ile annesi T.S., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. (DHA)