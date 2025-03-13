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Vahşet evi! 3 bileziği için öldürüp yaktılar

Çorum'da, 76 yaşındaki Hatice Kış kuyumcudan altın aldıktan sonra evine giren hırsızlar tarafından öldürülerek yakıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2025 13:44, Son Güncelleme : 13 Mart 2025 13:45
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Vahşet evi! 3 bileziği için öldürüp yaktılar

Çorum'un Kargı ilçesinde evine girdikleri kadını öldüren gaspçılar, kadının altınlarını alıp kaçtı.

İlçenin Akkise köyünde yaşayan Eşref Kış, teravih namazı için gittiği camiden eve döndüğünde eşi Hatice Kış'ın (76) yanmış cesediyle karşılaştı.

İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Burada yapılan incelemede 8 bıçak darbesiyle öldürüldüğü anlaşılan Hatice Kış'ın cesedinin de yakıldığı belirlendi.

Kış'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüphelilerin, Hatice Kış'ın kolundaki 3 altın bilezik ile gün içinde ilçe merkezindeki bir kuyumcudan satın aldığı bir miktar altını gasp ederek evden uzaklaştığı tespit edildi.

Güvenlik güçleri, gaspçıları yakalamak için çalışma başlattı.

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