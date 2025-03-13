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Patlıcan fiyatı tavuk etiyle yarışıyor! Sebebi belli oldu

İstanbul'da patlıcan fiyatları hem halde hem de marketlerde son günlerde neredeyse ikiye katlandı. Bir ara patlıcanın fiyatı tavuk etiyle yarışır hale geldi. Akdeniz'deki soğuk havalar nedeniyle fiyatlarda artış yaşanırken, durumunun birkaç güne düzelmesi bekleniyor.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 13 Mart 2025 13:53, Son Güncelleme : 13 Mart 2025 13:53
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Patlıcan fiyatı tavuk etiyle yarışıyor! Sebebi belli oldu

İstanbul'da son bir haftadır patlıcan fiyatlarında dalgalı bir seyir görülürken, yüzde 100'e yakın artış gösteren patlıcan fiyatları düşüşe geçti. Marketlerde 180 TL'ye yükselen patlıcan fiyatları 100 ila 140 TL seviyesine kadar geriledi.

Hal esnaflarıise İstanbul'daki marketlerde fiyatların normali bulmasının birkaç gün alacağını ifade etti. İstanbul'da bazı marketlerde patlıcan bulunmazken, hal esnafı ise fiyat artışının Akdeniz'deki soğuk havalardan kaynaklandığını belirtti.

Hal esnafı, bugünlerde Akdeniz'de havaların ısınmasıyla ürün veriminin arttığını ve bu sayede ürünlerin bollaşarak fiyatlarının düştüğüne işaret etti.

İstanbul'da meyve ve sebze halinde esnaflık yapan Nurullah Dağıstanlı, şunları söyledi: "Şu anda meyve sebze halinde patlıcan ortalama 60 ila 80 lira arasında satılıyor. 1 hafta fiyatlar yükseldi ve geri düştü. Önümüzdeki günlerde fiyatların daha da düşecek. Marketlerdeki fiyatlar da 3-4 gün sonra eski seviyesine döner. Vatandaşlar da bu fiyatları fark etti. Patlıcan fiyatları geçen hafta tavuk eti fiyatlarını da geçti."

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