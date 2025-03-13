Erzurum'da Sokak Satıcılarına Yönelik Operasyonda 5 Tutuklama
Erzurum'da düzenlenen operasyonda 5 kişi tutuklandı, 169 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2025 14:45, Son Güncelleme : 13 Mart 2025 14:45
Erzurum'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Operasyonun Detayları
Ekipler, bu kapsamda sokak satıcılarına yönelik yaptıkları operasyonda:
- 169 gram uyuşturucu
- 11 uyuşturucu madde kullanım aparatı
- 1 hassas terazi
- 2 ruhsatsız tabanca
- 40 fişek
- 161 bin 200 lira
- 500 avro
- 400 dolar ele geçirdi
Tutuklama ve Serbest Bırakılma Kararları
Operasyonda yakalanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan M.D.Ü. (32), E.K.S. (33), M.K. (43), Ö.A. (34) ve A.Ş.C. (21) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Y.Ç. (38) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlılık
Ekiplerce, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.