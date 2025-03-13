Erdoğan: Gazze'nin Evlatlarına Sahip Çıktık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda soykırımcıların gözünün içine bakarak Gazzelilere sahip çıktıklarını dile getirdi.

Erdoğan'ın Beştepe'deki Katılımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Türkiye Diyanet Vakfı 8. Uluslararası İyilik Ödülleri törenine katıldı.

Gazze'ye Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'nin evlatlarına sahip çıktıklarını belirterek "İyilik sancağını yükseltmeye devam edeceğiz." dedi.

Erdoğan'ın Açıklamaları

"Bu dünyaya bereket katan tüm gönül insanlarına saygılarımı sunuyorum. 11 ayın sultanı ramazanı canı gönülden tebrik ediyorum."

Türkiye Diyanet Vakfı'nın 50. Yılı

Bu sene 50. yaşını kutlayan Türkiye Diyanet Vakfımız, ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında insanlığın hizmetinde olmayı azim ve kararlılıkla sürdürüyor. Diyanet Vakfı'mız yarım asırlık iyilik yolculuğunda birçok farklı alanda başarı çıtasını her geçen gün daha da yükseltti. Milli kimliğimizin en belirgin, en köklü hasletlerinden biri vakıf kültürümüzdür. Gönül coğrafyamızın her bir köşesi vakıf kültürümüzün eşsiz eserleriyle doludur. Binlerce öğrenciye burs veriyor, akademik kariyer sağlıyor.

İyilik Haftası

İyilik Haftası'nın da ilk gününü idrak ediyoruz. Bundan sonra 13-20 Mart arasını İyilik Haftası olarak kutlayacağız. Hafta boyunca Diyanet İşleri Başkanlığımız başta olmak üzere pek çok faaliyet icra edeceğiz. İyiliği her zaman teşvik edeceğiz.

İyiliğin Yanında Durmak

Kötüye karşı iyinin, zalime karşı mazlumun, yanlışa karşı doğrunun tarafında durmak bizim hayat tarzımızdır. İyilik sancağını yükseltmeye devam edeceğiz.

"Kapımızı Açtık"

Suriye'deki katliamlardan kaçıp ülkemize sığınan muhacirlere kapımızı sonuna kadar açtık. Biz BM Kurulu'nda soykırımcıların gözünün içine bakarak Gazze'nin evlatlarına sahip çıktık.

Kimsesizlerin Yanında Olmak

Kimsesizlerin kimsesi olmaya devam edeceğiz. Sabredeceğiz, çalışacağız, zorluklar karşısında yılmayacak, umutsuzluğa kapılmayacağız.