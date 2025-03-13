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TCMB rezervleri 169,9 milyar dolar oldu

TCMB toplam rezervleri, 7 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 498 milyon dolar artışla 169 milyar 915 milyon dolara çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2025 15:16, Son Güncelleme : 13 Mart 2025 15:17
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TCMB rezervleri 169,9 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 7 Mart haftasına ait haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Merkez bankası rezervleri 173 bin 152 dolarla 14 Şubat'ta tarihi zirvesine çıkmıştı.

Buna göre, 7 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 45 milyon dolar yükselişle 97 milyar 802 milyon dolara çıktı.

BRÜT DÖVİZ REZEVLERİ

Brüt döviz rezervleri, 28 Şubat'ta 94 milyar 757 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

BRÜT ALTIN REZEVLERİ

Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 454 milyon dolar artışla 70 milyar 659 milyon dolardan 72 milyar 113 milyon dolara yükseldi.

TOPLAM REZEVLER 4,5 MİLYON DOLAR ARTTI

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 7 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 498 milyon dolar artışla 165 milyar 417 milyon dolardan 169 milyar 915 milyon dolara çıktı.

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