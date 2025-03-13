Sağlık Bakanlığı, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınav duyurusu

Görevde yükselme yazılı sınavı için başvurular, Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden 17-28 Mart 2025 tarihleri arasında kabul edilecektir.

Başvuru Detayları

Not: Her aday, yalnızca bir sınav için başvuruda bulunabilir. 2025 Yılı Görevde Yükselme Sınavı ve Unvan Değişikliği sınavlarından birini seçmelidir.

Duyurular ve Konular

Unvan Değişikliği Sınavı Detayları